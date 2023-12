“We kunnen zelf een lichtje zijn”: Patrick (62) pleit voor dankbare tevredenheid tijdens Kerstmis

Patrick Degrieck (62) is directeur van de Congregatie O.L.V. van 7 Weeën in Ruiselede, een kloosterorde die al bestaat sinds 1688. “Vandaag zijn we een broze congregatie van 30 bejaarde zusters, maar we bidden nog elke dag om de mensen te steunen in hun vreugdes en zorgen. Kerstmis vind ik een moment van bezinning in het besef dat – ondanks alles – het leven de moeite waard is om mens te zijn.”

Patrick Degrieck uit Ruiselede is vooral rechter en directeur, maar ook kanunnik, priester en professor. Hoe spreek je zo iemand aan? “Ach, noem me maar Patrick”, lacht hij. De kloosterorde bestaat al 335 jaar. “De helft van onze 30 zusters doet nog vrijwilligerswerk, helpen in het rusthuis, één zuster kookt nog dagelijks. Liefst 28 zusters zijn ouder dan 80. De kleine helft daarvan verblijft op een eigen zorgafdeling in het klooster. De jongste zuster is 58, de oudste 97 jaar. We zijn een broze gemeenschap.”

Ontroerend

Wat betekent de kerstperiode voor Patrick Degrieck? Daar moet hij toch even over nadenken. “Misschien moeten we ons de vraag stellen: als God het de moeite waard vond om de wereld te scheppen, wat is er dan precies de moeite waard? We beleven oorlogen, angsten, armoede, miserie, vluchtelingen… Onze maatschappij ondergaat veel kwaad door doen en laten, door spreken en zwijgen. Maar er zijn ook zoveel mensen die de wereld beter en warmer maken. Neem nu De Warmste Week van Studio Brussel. Het is toch ontroerend hoe zo’n evenement het beste in de mensen raakt en laat naar boven komen. Er worden liefst 287 mooie projecten mee gesteund!”

Priester Degrieck heeft er geen enkele moeite mee dat mensen hun kerstboom extra vroeg zetten. “Ach, je moet niet te veel tégen van alles zijn”, relativeert hij. “Die typische kerstsfeer met al die lichtjes en al die romantiek, dat kan zo mooi zijn. Maar zélf kunnen we ook een klein lichtje zijn voor iemand anders. Kerstmis is ook een moment van bezinning. Kijken in je eigen hart. Met wie heb ik regelmatig ruzie? Conflicten? Kan dat niet anders? Je hebt geen idee hoeveel verdriet, spanningen en pijn er bij sommige mensen leeft. Cadeautjes geven, is fijn. Maar ook de vraag durven stellen: wat maakt ons écht gelukkig? Een hechte verbondenheid kan zorgen voor veel momenten van geluk. Een grootmoeder in een rustoord bezoeken, is ook een cadeautje.”

Lichtpunten

“Mijn grootste angsten zijn de krachten van het kwaad en de haat die soms leeft in de harten van mensen”, vervolgt Degrieck. “Lichtpunten zie ik in alles wat mensen kan ontroeren. Als ik dit jaar één wens mag doen, is het wel dat elke mens mag overvallen worden door een gevoel van dankbare tevredenheid. Dat iedereen uiteindelijk voor zichzelf kan zeggen: bedankt voor dit leven.” (GGM)