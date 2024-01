“We hopen in maart het nieuwe skatepark te kunnen openen”: sportdienst Diksmuide kijkt uit naar sportief 2024

De sportdienst van Diksmuide kijkt al vooruit naar de vele sportieve evenementen, lessenreeksen en vakantiekampen die aangeboden worden in 2024. Het belooft opnieuw een jaar vol sport, spel en creativiteit te worden voor jong en oud. Met de Start To Triatlon, de stappenclash, een zwemmarathon en de tweede kerstloop die 325 lopers op de been bracht, liggen de sportieve uitdagingen voor het rapen.

Dit jaar wil het lokaal bestuur van Diksmuide werk maken van de verdere uitbouw van het sportcomplex De Pluimen. “Zo wordt gewerkt aan een nieuw skatepark dat in samenspraak met de jeugd wordt aangelegd, men is al bezig aan de werken en we hopen de opening ergens in maart te kunnen doen. Het wordt een volwaardig skatepark van zo’n 600 m² naast de hamerslingerkooi met onder andere een miniramp, verschillende rails, een bank met platform/quarterpipe, de toestellen zijn vervaardigd uit glad beton en de realisatie hiervan is goed voor een investering van 123.690 euro excl. btw. Volgende investering betreft de bouw van nieuwe kleedkamers”, legt schepen Marc De Keyrel uit.

“Heel wat sportclubs die buiten sporten en gebruikmaken van de infrastructuur op De Pluimen kenden de voorbije jaren een forse ledenstijging waardoor dus de nood aan bijkomende kleedkamers ontstond. Zo groeide het aantal leden van de hockeyclub uit tot 120. Halfweg oktober werd gestart met de bouw van vier extra kleedkamers bij de voetbaltribune van KSV Diksmuide daarnaast zijn er nog individuele kleedkamers, extra bergruimte en sanitair voorzien, kostprijs hiervan komt op 540.231,35 euro excl. btw. Ook een bijkomende fietsenstalling voor 70 fietsen is voorzien. Nog naast de hamerslingerkooi komt een nieuw natuurgrasveld met bijhorende energiezuinige ledverlichting, dat veld moet zorgen voor een betere spreiding over de verschillende terreinen en is voor iedereen toegankelijk. KSV Diksmuide zal er ook gebruik van maken voor de trainingen. Aanleg van het veld en kosten voor de verlichting komen op 79.899,90 euro excl. btw.” Voor alle info en inschrijvingen kan men terecht op de stadswebsite.

Jeugdvakantiemagazine

“We hebben opnieuw gezorgd voor een jeugdvakantiemagazine waarin het volledige aanbod aan vakantiekampen is opgenomen, zowel wat door stad als wat door culturele of sportieve verenigingen wordt aangeboden”, aldus schepen De Keyrel.

“Het aanbod is heel divers en biedt voor elk wat wils”

“Er zijn meer dan 40 verschillende mogelijkheden, voor kleuters tot tieners, met een aanbod van sport tot kunst, natuur tot avontuur en zo verder, voor elk wat wils. Het magazine zal in alle Diksmuidse scholen worden bedeeld en is ook in het sportcomplex te verkrijgen en digitaal via de stadswebsite.

Sportieve uitdagingen

De vrijetijdsdiensten van de stad bieden tijdens de krokus-, paas-, zomer- en herfstvakantie een heel gevarieerd aanbod van vakantiekampen aan, van sportkampen tot tienerkampen om zelf een game of een eigen kledinglijn te ontwerpen en nieuw dit jaar is het danskamp. Inschrijven voor deze stedelijke kampen kan vanaf maandag 15 januari om 19 uur. Vorig jaar waren er 595 kampplaatsen waarvan er 85 procent werden benut, dit jaar zijn er 605 kampplaatsen.”

Naast de vakantiekampen zijn er ook doorheen het jaar tal van sportieve uitdagingen. “De sportlessen voor jong en oud, van het speels motorisch leren tijdens het kleuterturnen tot al springend in een trampoline op opzwepende muziek of een beweeg en blijf fit voor de iets ouderen. Het aanbod is heel divers. Met MOVE komt er een workout voor het (her)starten om het lichaam soepel te houden, een extra lesuur watergym, ropeskipping en seniorenfitness breiden de mogelijkheden uit. De sportlessen zijn voor alle leeftijden en Start To Triatlon start vanaf maart, de triatlon zelf gaat door op 18 mei.” De meeste lessenreeksen van het voorjaar starten half januari en inschrijven kan via de webshop.