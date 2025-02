“We hopen dat ze haar mooie lach nooit verliest”: Olivia is acht maanden oud en gaat strijd aan tegen leukemie

Olivia Saesen is acht maanden oud en kreeg begin dit jaar de harde diagnose acute lymfatische leukemie. Een zware domper voor mama Kimberly Demonie (30) en papa Bjarne Saesen (29) uit Vlamertinge. Olivia’s diagnose is zowel emotioneel als financieel een zware tegenslag voor het gezin. Een crowdfunding werd opgericht om financieel wat ademruimte te krijgen.

Het nieuwe jaar begon zwaar voor het gezin Saesen. Op 4 januari werd de acht maanden oude dochter van Kimberly Demonie en Bjarne Saesen uit Vlamertinge binnengebracht op de spoeddienst van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper met koorts. “Na twee dagen mocht ze weer naar huis, maar haar witte bloedcellen waren te laag. Ze moest twee weken in de gaten gehouden worden, zonder naar de crèche te gaan. Thuis kreeg ze antibiotica en leek alles weer goed te gaan”, vertelt mama Kimberly, die momenteel zwanger is van een tweede kindje.

“Een medicijn wordt niet gedekt door de Belgische staat, omdat het nog in een studiefase zit”

Op 18 januari kreeg Olivia opnieuw koorts en bloedonderzoek toonde aan dat haar witte bloedcellen weer gedaald waren. Ze werd opnieuw opgenomen in het ziekenhuis, waar toen voor het eerst het woord ‘leukemie’ viel. Een beenmergpunctie zou zekerheid geven en de harde diagnose kreeg het gezin op dinsdag 21 januari te horen. “Een dag later wisten we dat het om acute lymfatische leukemie (ALL) ging, meer bepaald met KMT2A-herschikking”, verduidelijkt Kimberly. “Deze vorm is minder gevoelig voor de standaard behandeling en wordt daarom geassocieerd met een lagere genezingskans. Daarom werd er een speciaal behandelingsprotocol ontwikkeld.”

Immunotherapie

Olivia’s behandeling bestaat uit zes fases en de kleine meid zit momenteel in de eerste fase, in de middel-hoogrisicogroep qua behandeling. “Baby’s die na fase twee nog altijd detecteerbare leukemiecellen hebben, komen dan terecht in de hoogrisicogroep en krijgen dan een intensievere behandeling en komen ook in aanmerking voor stamceltransplantatie. Hiervoor gaan ze waarschijnlijk navelstrengbloed gebruiken van haar broertje die in mei geboren wordt”, aldus Kimberly. “Olivia zal ook worden behandeld met blinatumomab. Dit is geen chemotherapie, maar een immunotherapie. Het wordt al vaak in Amerika gebruikt, maar in Europa enkel nog maar in studieverband.”

De behandeling zal twee jaar en vijf weken duren. “Nu zitten we in de eerste fase, die vijf weken duurt, waarvan vier weken iedere dag chemo en cortisone”, zegt Kimberly. “Ons leven staat momenteel stil. Ik ben zeven dagen op zeven bij Olivia in Gent en haar papa komt ook elke dag met de trein naar hier.”

Kimberly werkt als huishoudelijke hulpzorg bij Familiehulp en Bjarne is schrijnwerker in de bouwsector. “Bjarne gaat even niet werken en ik zal na mijn moederschapsrust ook niet onmiddellijk opnieuw aan de slag gaan. We verlangen tot de dag dat we weer even thuis zijn, ook al is het maar voor enkele dagen. Na de behandeling van twee jaar volgt er sowieso nog een periode van vijf jaar waarin we geregeld op controle zullen moeten komen. Er zal in die periode wel altijd wat onzekerheid zijn, maar we maken er het beste van.”

“We moeten sterk blijven, zowel voor Olivia als voor haar kleine broer die op komst is”

Op dinsdag 28 januari kreeg Olivia haar eerste chemokuur. “Tot nu toe reageert ze goed op de chemo. Ze blijft altijd lachen, maar we moeten realistisch zijn dat ze ook heel wat mindere dagen zal hebben. Haar haartjes zullen weldra ook uitvallen. Het groeit natuurlijk wel terug, maar ze had al van bij de geboorte een mooie bos haar. Overal waar we kwamen, zei iedereen: ‘amai zoveel haar’. Er is ook een kans dat de dokters een maagsonde zullen moeten plaatsen op het einde van de eerste fase wanneer Olivia niet meer voldoende wil eten. We hopen gewoon dat ze haar mooie lach niet zal verliezen. Die lach trekt ons er op veel momenten door.”

Grote zus

In mei mag het gezin een tweede kindje verwelkomen, een kleine broer voor grote zus Olivia. “Het is ontzettend zwaar. Er zijn al veel tranen gevloeid, maar we moeten erdoor. We hadden ons de laatste maanden van de zwangerschap natuurlijk helemaal anders voorgesteld. Uiteraard kijken we nog altijd uit naar de geboorte, maar het is dubbel. Geluk en verdriet zullen op dat moment heel dicht bij elkaar liggen. We moeten sterk blijven, zowel voor Olivia als voor haar broertje. Olivia zal haar broertje mogen zien. Tenzij hij ziek is natuurlijk, dan raden de dokters dat af vanwege haar lage immuniteit. Wij hopen dat dit mogelijk zal zijn, want die eerste ontmoeting zal toch een speciaal moment worden.”

Crowdfunding

Emotioneel, maar ook financieel is de diagnose een zware klap voor het gezin. “Wij hebben een crowdfunding opgestart, omdat we van veel vrienden die vraag kregen en omdat we niet weten hoeveel het ons allemaal zal kosten na tussenkomst van de ziekteverzekering. Er wordt een zorgtoeslag voorzien, maar dit kan ook enkele maanden duren vooraleer alles in orde is”, zegt Kimberly. “Het medicijn Blinatumomab wordt bijvoorbeeld niet gedekt door de Belgische staat, omdat het nog in een studiefase zit in ons land. We willen ons aan het einde van de maand niet extra zorgen moeten maken over het financiële, want het is al zwaar genoeg. Alles wat we overhouden, komt op een aparte rekening voor Olivia tot we zeker zijn dat ze na vijf jaar genezen is. Na die vijf jaar willen we graag lotgenoten steunen.”

Ondertussen werd al meer dan 6.000 euro ingezameld om Olivia en haar ouders te steunen. “Dit betekent heel veel voor ons. Wij hadden nooit verwacht dat er zoveel mensen ons zouden steunen in zo een korte periode. Er zijn ook al enkele mensen die graag een benefiet willen organiseren. Er staat ook een spaarpot in bakkerij Peter en Liesbet in Elverdinge en binnenkort worden er ook koeken verkocht ten voordele van Olivia. Ook de vele berichtjes doen ons enorm veel deugd en zijn hartverwarmend.”