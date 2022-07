“We hebben onze draai gevonden en gaan hier nooit meer weg”

Op vrijdag 24 juni nodigde het gemeentebestuur alle inwoners uit voor een rondleiding op het gemeentehuis. Nieuwelingen kregen een persoonlijke uitnodiging, alle anderen lazen het op sociale media of in het infoblad. Een 70-tal volwassenen was present.

Onder de nieuwe inwoners zagen we het echtpaar Mark Ingelaere (65) – Tine Claeys (62). Zij hadden 20 jaar een buitenverblijf in Stavele en kwamen er in december 2020 vanuit Gent ook effectief wonen.

“Mijn verhaal is het klassieke verhaal”, vertelt Mark. “Ik ben Poperingenaar van geboorte, ben in Gent gaan studeren en in 1979 afgestudeerd als interieurarchitect. In Poperinge was er in die tijd geen werk voor mij en dus ben ik in Gent blijven hangen.”

Stil dorp

“Wij hebben 40 jaar een druk leven gehad en ik was altijd zo blij om de vrijdagavond naar het stille Stavele te kunnen gaan. Door de gesloten mentaliteit vraagt het veel energie om je te integreren, maar als je er moeite voor doet, word je in Stavele wel met open armen ontvangen.”

“Wij hebben echt gekozen voor Stavele”, voegt Tine toe. “Ondertussen ben ik vrijwilliger in het Dorpspunt. Heel leuk was het om met oude gedichten op pad te gaan en te vragen om ze op de ramen van de huizen te mogen schrijven. Nergens heb ik de deur tegen mijn neus gekregen. Integendeel, Stavelnaren vragen je binnen en bieden je een kop koffie aan. Het moment dat we hier permanent zijn komen wonen, ben ik lid geworden van Ferm en Landelijke Gilde. Ik ga niet naar alle activiteiten, maar wat ik boeiend vind, pik ik mee. Of ik in Stavele iets mis? Een goeie yogaschool misschien. Ik heb het vele jaren gedaan en probeerde in de Westhoek al drie scholen uit waar ik mijn draai niet vind. Goede yoga is nochtans zeer weldadig!”

Ook Louis Maes (66) en Karin De Coen (53) gingen op de uitnodiging van het gemeentebestuur in. Nadat het koppel zeven jaar in Sint-Niklaas woonde, wonen ze sinds twee jaar in de Reningheersdijk net buiten de dorpskom van Leisele. Karin haar hart ligt in Alveringem. “Ik heb 23 jaar geboerd in Stavele”, vertelt Karin. “Mijn hart ligt hier. Zeker omdat mijn zoon Joren en dochter Inne met hun gezin respectievelijk in Sint-Rijkers en in Stavele wonen. Ik heb zeven jaar in Sint-Niklaas gewoond, van waar mijn huidige man afkomstig is, maar ik wilde dicht bij de kinderen en kleinkinderen zijn. Ook Louis heeft zijn draai hier gevonden. Veel kans dat we nooit meer uit Alveringem weggaan.”

Izenberge

Noël Zoete (66) en Monique Deturck (66) uit Izenberge zijn geen nieuwe inwoners. Integendeel, ze zijn ondertussen liefst 66 jaar Alveringemnaar. Maar ze waren lang niet meer op het gemeentehuis geweest en dus beslisten ze om dit mee te pikken. “Op 30 augustus zal het 45 jaar zijn dat wij in Izenberge boeren”, vertelt Monique. “Wij hebben altijd graag in Izenberge gewoond, ook al zijn er ondertussen heel wat generatiegenoten overleden en kennen wij de jonge mensen van Izenberge niet meer. Het was van 2017 dat we nog in het gemeentehuis waren geweest, om de plannen van de ruilverkaveling in te kijken. Wat opvalt, is dat hier veel nieuwe gezichten werken. Een minpuntje over Alveringem? Mensen menen vaak alles over een ander te weten. Ze vertellen dingen door met elke keer een schepje er bij. Maar voorts is het hier goed wonen hoor!”