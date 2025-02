“We gaan helemaal uit de bol met onze grootste wagen ooit”: Orde van de Stropers klaar voor 61ste editie carnavalsstoet

De Orde van de Stropers pakt op zondag 16 maart groots uit tijdens de 61ste editie van de carnavalsstoet in Veldegem. “We nemen deel met een nieuwe wagen die als thema Harrry Potter heeft. Met een lengte van 22 meter is het onze grootste wagen ooit”, glundert voorzitter Roland Vandenbon.

De Orde van de Stropers is klaar voor de 61ste editie van de carnavalsstoet – met confetti en snoep – in Veldegem. “Iedereen is welkom op zondag 16 maart voor ons groot carnavalsfeest. Nieuw dit jaar is dat we er een uurtje vroeger aan beginnen, namelijk om 14 uur. Deze beslissing is er gekomen in overleg met de gemeente en is genomen om puur praktische redenen”, begint Roland Vandenbon, voorzitter van de Orde van de Stropers.

De voorzitter heeft nog meer nieuwtjes te melden. “We hebben na 23 jaar opnieuw een keizer bij de Stropers, namelijk Botteltje (Bjorn Moeyaert). Het was al van in 2002 geleden dat we nog eens een keizer hadden. Dat was toen mijn schoonbroer, Marnix Decloedt. Ook hebben we dit jaar opnieuw een prins, namelijk De Ferre. En na vele jaren zonder jeugdprins en -prinses, mogen we trots zijn op onze nieuwe juniorprinses Djila.”

Harry Pottter

Voor deze 61ste carnavalsstoet pakt de Orde letterlijk en figuurlijk groots uit. “Klopt, we hebben een nieuwe wagen aangekocht. Met om en bij de 22 meter, is dit onze grootste wagen ooit. Je mag dus zeker schrijven dat we van plan zijn om eens helemaal uit de bol te gaan. (lacht) Het was mijn zoon Dieter die de wagen spotte in Nederland. In mei hebben we hem dan aangekocht. Het thema van de nieuwe wagen is Harry Potter. We hebben hem ondertussen helemaal op punt gezet. We stopten er heel veel intense uren werk in. We mochten daarvoor ook rekenen op de hulp van Balder Goethals. We kunnen al enkele jaren een beroep op hem doen voor het schilderen van onze decors en wagens. Via deze weg willen we hem ook eens bedanken, net als onze sponsors.”

“Prins en Prinses Carnaval van Reil komen naar de stoet”

Met hun nieuwe wagen rijdt de Orde van de Stropers de stoeten in Gullegem, Torhout, Roeselare, Lombardsijde, Bredene en uiteraard de eigen stoet in Veldegem. “Ook onze Prinsenwagen rijdt mee in de stoet. We zijn heel trots dat onze burgemeester meerijdt met deze wagen. Annick is al vele jaren een actieve deelnemer aan onze stoet. Vroeger was dat met een groep vrienden uit Heist, maar nu gaat ze al drie jaar mee op onze Prinsenwagen.”

Prinsenpaar uit Reil

Er nemen 36 wagens en groepen deel aan de stoet in Veldegem. “Dat is evenveel als vorig jaar en ook ons maximum. Groter kunnen we niet gaan, want het parcours leent zich daar niet toe. Er zijn drie groepen uit Veldegem, namelijk de Sportavrienden, Decock-Taveirne en de harmonie van Veldegem. voorts mogen we nog wagens verwelkomen uit West- en Oost-Vlaanderen en Nederland. Heel bijzonder is dat we dit jaar ook het bezoek krijgen van een afvaardiging uit Reil aan de Moezel. Dit is de verbroederingsgemeente van Zedelgem. Hun Prins en Prinses komen mee naar Veldegem.”

De Orde van de Stropers neemt dit jaar opnieuw deel aan de provinciale carnavalsverkiezingen. “Het is alweer een tijd geleden dat we nog eens twee kandidaten hadden voor een provinciale titel. Kaithlyn Claeys is Keizerin bij de Stropers en dingt mee voor de titel van Prinses West-Vlaanderen. Owen Verhaeghe is Jeugdkeizer bij de Stropers en gaat mee voor de titel van Jeugdprins van West-Vlaanderen. Of ze winnen, valt nog even af te wachten, want de provinciale verkiezingen vinden plaats in november”, besluit Roland Vandenbon.