“We doen dit voor alle gesneuvelden”: maak kennis met de vijf mannen die dagelijks de Last Post in goede banen leiden

Elke avond, soms wel een uur voor de Last Post wordt geblazen, zijn ze al te zien aan de Menenpoort: de zogenaamde ‘ceremonial assistants’, mannen die ervoor zorgen dat de dagelijkse plechtigheid in Ieper goed verloopt. Voor wie niet vertrouwd is met de Last Post lijkt het of de assistenten een beetje in de schaduw staan van de klaroeners, maar niets is minder waar. In deze ‘Week van de Vrijwilliger’ zetten we de vijf assistenten even in de kijker.

Johan Moors is met zijn 61 jaar de ouderdomsdeken van het team. “Ik ben al vier jaar vrijwilliger bij de Last Post Association”, zegt Johan. “Waarom ik hiermee ooit begon? Het herdenken van de Eerste Wereldoorlog is een passie voor mij. Ik werk in het In Flanders Fields Museum (IFFM) en wat ik hier doe, ligt in het verlengde.”

De ‘ceremonial assisent’ heeft als taak ervoor te zorgen dat de plechtigheid sereen verloopt. “Mensen moeten zich aan het protocol houden, wat wil zeggen dat ze stil moeten zijn en respect betuigen. Je moet soms wel eens een opmerking maken tegen iemand, maar over het algemeen lukt het wel alles onder controle te houden.”

De assistenten zorgen ervoor dat iedereen op zijn plaats staat voor de klaroeners arriveren. Ze wijzen de toeschouwers erop dat ze bijvoorbeeld geen biertje mogen drinken of een frietje mogen eten tijdens de plechtigheid. Altijd doen ze dat met een vriendelijk woord. De vrijwilligers werken in een ploegensysteem. “Maar eigenlijk zijn we altijd beschikbaar voor de Last Post”, aldus Johan. “Je wisselt soms met een collega. In drukke tijden zijn we hier toch tussen de 20 en 25 dagen per maand aanwezig, zeker in de zomerperiode. Hoe meer bezoekers hoe meer assistenten er nodig zijn.” Voor Johan is de beste Last Post die waarbij hij samen met alleen zijn collega’s onder de Menenpoort staat. “Vaak zijn er bands te gast, dat is heel leuk, maar voor mij is dat geen noodzaak”, zegt de zestiger.

Met volle goesting

Youri Van Miegroet (49) werd vijf jaar geleden lid van het team. “Ik was medewerker van het kunstproject ‘Coming World Remember Me’ in de Palingbeek in Zillebeke, maar toen dat was afgelopen, had ik mij graag voor iets anders geëngageerd. Ik kende klaroeners Jan Callemein en Filip Deramoudt die mij zeiden dat de Last Post Association nog iemand zocht. Ik nam toen contact met voorzitter Benoit Mottrie en zo ben ik erin gerold.”

In januari was Youri 21 keer van dienst onder ‘de poort’, zoals de assistenten de Menenpoort noemen. “Je moet dit wel met volle goesting doen, anders hou je het niet vol. Je staat hier immers bij regen- en vriesweer buiten. Gelukkig staat mijn gezin achter mij. Zo moeten we altijd eten op een bepaald tijdstip, zodat ik hier op tijd geraak. Als we eens een uitstap maken in het weekend, moeten we er altijd voor zorgen dat we op tijd thuis zijn. Als ik bijvoorbeeld weg ben geweest voor mijn werk, dan is het toch altijd terug thuiskomen onder de poort.”

“Weet je voor wat we dit eigenlijk doen? Voor de vele soldaten die hun leven lieten voor ons, zodat dit niet vergeten wordt. En zeker nu in een tijd van oorlog, met wat er in Oekraïne gebeurt. Veel mensen komen ons vragen stellen over de ceremonie en over de Menenpoort. Het is altijd fijn om die mensen wat uitleg te kunnen geven”, vertelt Youri. “Ik herinner mij de plechtigheid met corona. Ik was toen hier alleen, samen met één klaroener. Dat was wel heel speciaal. Als er weinig of geen volk is, klinkt alles helemaal anders. Dat zorgt voor een speciale sfeer.”

Youri is niet enkel vrijwilliger bij de Last Post, hij biedt zijn diensten ook aan bij de Commonwealth War Craves Commission (CWGC), waar hij af en toe een handje toesteekt in het bezoekerscentrum.

Voor de vrede

Manu Waelkens (59) uit Voormezele begon in oktober 2006 op aangeven van Antoon Verschoot. Verschoot is zowat de bekendste klaroener die er ooit is geweest. Antoon speelde 62 jaar lang de Last Post, alles samen meer dan 12.500 keer. “Antoon had mij hier al vaak gezien, hij dacht zelfs dat ik een Engelsman was”, zegt Manu. “Zo leerden we elkaar kennen en Antoon zei dat ik dat moest doen. Ik wou echt iets doen voor mijn stad en dit sprak mij wel aan. Ieper is een vredesstad en ik wou daar op één of andere manier aan meewerken. De Last Post is bij uitstek een manier om dat te doen. Als je nu het nieuws hoor, dan moeten we ons geen illusie maken, de vrede is ver weg. Maar toch moeten we de vrede blijven promoten. Dat is een beetje mijn bijdrage. Zoals Youri zei: we doen het voor de 54.896 namen die op de poort staan en bij uitbreiding voor alle soldaten die begraven liggen op de begraafplaatsen in de regio. Dat is de essentie van ons verhaal, ‘to keep the memory alive’.”

Als vrijwilliger bij de Last Post zag Manu al enkele beroemdheden voor zijn voeten passeren. “Bij een bepaalde plechtigheid was er heel veel wind en waaide de rode loper omhoog. Ik moest erop gaan staan. Nooit zag ik de koningin van Engeland zo dicht als die dag (lacht). Het is uiteraard een eer als er een bekend persoon de ceremonie bijwoont, maar dat mag de essentie niet zijn. Het bijzonderste is dat de ceremonie voor de gesneuvelden is en de grootste eer voor mij is daaraan te mogen deel uitmaken.”

Jongste telg

Bart D’hulster (47) trad samen met Johan in dienst van de Last Post-ceremonie, nadat er een vacature was uitgeschreven. Jens Leupe tenslotte, is met zijn 28 jaar de jongste van de groep. “Ik woon al heel mijn leven in Ieper en ik hoor ’s avonds de Last Post klinken, als de wind een beetje goed zit tenminste. Als kind kwam ik hier heel vaak langs. Op een bepaald moment kreeg ik de kans om lid te worden van de Last Post Association. Johan vroeg me of dit niets voor mij zou zijn en twee weken later had ik mijn uniform en stond ik hier. Samen met de klaroeners en de andere leden van de Association zijn we één familie en dat was wel fijn.”