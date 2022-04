We Are Music, VTI Roeselare en Dosko Beveren slaan de handen in elkaar voor event

Op zaterdag 23 april vindt een samenwerkingsproject plaats op Trax. Dan slaan We Ware Music, VTI Roeselare en Dosko Beveren de handen in elkaar voor een event en voor verdere toekomstige uitwerkingen.

Samenwerking, dat is de visie van We Ware Music. Hun bedoeling is ook om daar zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. “Zo hebben enkele leerlingen van het VTI in Roeselare het ontwerp en de uitvoering van de affiches op zich genomen. Het resultaat daarvan mag er zijn”, opent Wesley Samyn van We Are Music.

De affiches en aankondigingen zullen gebruikt worden tijdens het evenement. Daarna zullen ze ook te zien zijn tijdens de opendeurdagen van het VTI. “Op die manier promoten we de richting schilder- en decoratietechnieken. We zullen tijdens het event ook enkele van hun projecten in de kijker zetten”, klinkt het.

Naast We Are Music en VTI Roeselare is ook voetbalclub Dosko Beveren betrokken bij het samenwerkingsproject. Binnen hun opleidingsprogramma zullen zij ook jeugdkampen organiseren. “Hun bedoeling is om daarin sport, muziek en kunst te combineren”, aldus Wesley Samyn.

Stijlen

Muzikaal kiest We Are Music voor uiteenlopende stijlen. Van commerciële muziek en de Nineties tot elektronische muziek. “Enkele hoogvliegers zoals Demale, TLP, Serge Ramaekers, Sea-K en WAM-founder SYRS zullen onder andere de revue passeren.”

“De leerlingen kijken er alvast naar uit om hun kunstwerken aan de buitenwereld te laten zien. Ons team zorgt voor een volledig kunstzinnige decoratie, die voorzien is van belichting en de nodige visuals. In de toekomst zullen de leerlingen van VTI Roeselare proberen om nog enkele projecten uit te werken”, sluit Wesley Samyn af.