Watertoren Wenduine wordt toeristisch uitkijkpunt

De watertoren van Wenduine wordt binnenkort gerestaureerd en ingericht als toeristisch uitkijkpunt. Gemeente De Haan krijgt hiervoor steun van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA). “De oude toren kijkt uit over een van de weinige duinbossen aan de kust. Toeristen en omwonenden moeten ten volle kunnen genieten van de waardevolle en unieke natuur die Vlaanderen te bieden heeft”, klinkt het bij de minister.

Met investeringen in de kuststreek wil minister Demir de unieke Vlaamse duinen internationaal in de kijker zetten. “Toen de minister een tijdje geleden in De Haan was, brachten we onder meer een bezoek aan de watertoren. Later kwam ook de administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen, de heer De Wilde, een kijkje nemen. Het resultaat is een flinke subsidie, waarmee we naast de watertoren ook nog een aantal andere overblijfselen willen herstellen die verwijzen naar het verleden van waterwinning in de duinen. Zo zal ook het pomphuisje aan de Kongodreef gerestaureerd worden”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Op deze plaats in de duinen werd tot het einde van de jaren ’70 drinkwater opgepompt. “De watertoren, het pomphuisje, bezinkbekkens en leidingen getuigen allemaal van dit verleden en daar willen wij nu dus een recreatief-educatief project rond maken. Uiteraard zonder de natuur die er rond ligt, te schaden”, aldus nog Vandaele.

Vleermuizen

De watertoren van Wenduine werd meer dan honderd jaar geleden gebouwd op de hoogste duin in de omgeving. Sinds enkele jaren doet de toren al dienst als ontvangststation voor onderzoek naar het gedrag van vleermuizen.

Via Toerisme Vlaanderen voorziet Vlaams minister Zuhal Demir nu 594.000 euro voor de renovatie tot toeristische bestemming. Toekomstige bezoekers zullen via een gerestaureerde wenteltrap een nieuw uitkijkplatform kunnen bereiken. “Een klim naar de top van de watertoren biedt immers mooie vergezichten over de zee en het duinenlandschap. Zo’n uitkijktoren betekent dus ook een troef voor de inwoners van De Haan zelf”, besluit Vandaele. Aan het hele project hangt een prijskaartje van 990.000 euro. (WK)