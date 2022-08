Watertoren ‘Groenendijk’ krijgt welkomstpaviljoen

De iconische watertoren ‘Groenendijk’ die al dateert van 1969 wordt tegen zomer 2023 een voor het publiek toegankelijke belevings- en uitkijktoren.

Naast de projectsubsidies in het kader van Horizon 2025 investeert Aquaduin nog zo’n 1 miljoen euro in nieuwe constructies, met een buitentrap van 40 m hoog met uitkijkplatformen, een lift en een panoramische ‘wolkenkamer’. Bureau Cnockaert heeft nu ook het ontwerp voor de buitenomgeving klaar. Het groen tussen Nieuwpoortsteenweg en Kinderlaan zal dienstdoen als onthaal en toegangspoort. In de zuidwestelijke hoek wordt een onthaalplein met een welkomstpaviljoen voorzien. Er komt een fietsenstalling voor 24 fietsen en 8 autoparkeerplaatsen, waarvan ook een parkeerplaats voor mensen met een beperking. Enkele zitbanken versterken het publieke karakter. Een verhard wandelpad leidt de bezoeker vanaf het onthaalplein tussen de bomen naar de watertoren. Zowel het onthaalplein als het wandelpad harmoniëren met de natuur. (MVO)