Waterspektakel Eau Revoir in Roeselare geannuleerd door stormweer

Van vrijdag 3 tot en met zondag 5 november zou het waterspektakel Eau Revoir plaatsvinden aan de Grote Bassin. Het stormweer gooit echter roet in het eten bij de voorbereidingen, waardoor het onmogelijk is om het evenement nu te laten plaatsvinden. Het evenement wordt uitgesteld naar een latere datum.

Het was sowieso al een bewogen voorbereiding op het evenement. Normaal zou het spektakel aan de Kleine Bassin plaatsvinden, maar blauwalgen zorgden ervoor dat Eau Revoir naar de Grote Bassin moest uitwijken. Nu wordt het evenement helemaal afgelast door het hevige stormweer. De weersomstandigheden zouden iets beter zijn, maar de voorbereidingen kunnen niet optimaal doorgaan.

“Storm Ciarán trekt over het land. Daardoor wordt het lichtspektakel Eau Revoir, voorzien van 3 tot 5 november in het stadspark, uitgesteld tot later dit jaar. De storm hindert de voorbereidingen. De organisatoren willen iedere toeschouwer de beste beleving geven. Daarom komt Eau Revoir terug op een latere datum. Hou zeker de Instagram of Facebookpagina van Visit Roeselare in de gaten!”, klinkt het op de Facebookpagina.