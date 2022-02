Watersnipstraat is Warme Oostkampse Wijk

Woensdag werd het eerste WOW-label officieel geplaatst ter hoogte van het centrale speelplein in de Watersnipstraat in Waardamme. Het was Kristof Riheul, straatambassadeur van de Watersnipstraat in Waardamme, die de straat als Warme buurt naar voren bracht naar de gemeente toe.

Een Warme Oostkampse Wijk (WOW) is een straat of buurt waar de inwoners zich engageren om er voor elkaar te zijn. In 2022 wil de gemeente Oostkamp sterk inzetten op het nieuwe WOW-label, waarmee ze straten en buurten wil motiveren om het samenhorigheidsgevoel te verstevigen.

Goede buren

De bewoners het gevoel geven dat iedereen de moeite waard is en iets kan betekenen voor de ander, vanuit zijn specifieke talent of achtergrond. Of het nu gaat over senioren die moeilijk te been zijn en een helpende hand kunnen gebruiken om hun boodschappen te doen, alleenstaanden die zich eenzaam voelen en nood hebben aan een babbel, gezinnen met jonge kinderen die worstelen met de combinatie van alle taken, iedereen kan de hulp van een goede buur gebruiken.

De gemeente stimuleert en ondersteunt een warme buurtwerking in Oostkamp. Het werken met straatambassadeurs en brugfiguren, ontmoetingshuizen openstellen, gevelbanken en burenhulpkaarten aanbieden: het zijn maar enkele van de vele initiatieven die de gemeente onderneemt.

Kristof Riheul: “We hebben met de Watersnipstraat al een viertal jaar een Facebookgroep waar alle bewoners informatie kunnen delen met elkaar. Vorig jaar hebben we voor de tweede maal op rij deelgenomen aan ontbijt in ’t wit en dat was superleuk. Er zijn ook plannen om dit jaar nog een speelstraat of event te organiseren voor de kinderen in de wijk.” (GST)