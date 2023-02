Waterputje met houten pomp aangetroffen aan Kloosterhof in Wevelgem: “Benieuwd welke geheimen hier nog onder de bodem bewaard zijn”

Archeologen van bedrijf BAAC Vlaanderen hebben een opmerkelijk vondst gedaan bij opgravingen aan de historische hoeve ‘Kloosterhof’ in Wevelgem. In een kleine waterput in een van de stallen was nog een houten pomp bewaard.

Archeologen van het Bedrijf voor Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek (BAAC) in Vlaanderen mochten onlangs graven in de historische hoeve ‘Kloosterhof’ aan de Lauwestraat in Wevelgem. Dat gebeurde in het kader van het renovatie- en herbestemmingsproject dat projectontwikkelaar er momenteel bezig is. “De hoeve spreekt tot de verbeelding omdat ze haar oorsprong kent in de 13de eeuw”, aldus BAAC. “Ze hoorde bij de Guldenbergabdij en zorgde er eeuwenlang voor dat de aan de abdij gelinkte cisterciënzerzusters zich konden voorzien van voedsel. De gebouwen ondergingen doorheen de eeuwen verwoesting en renovatie, waardoor de bestaande gebouwen dateren uit de 17de en 18de eeuw.”

Volgens de archeologen geven de eerste bevinden van het onderzoek binnenin de stalgebouwen meer informatie over de interne inrichting. “Dieren leefden in stallen die geplaatst waren boven overwelfde mestkelders. Een brandlaag is een laatste getuige van de verwoesting van de oorspronkelijke gebouwen. In één van de stallen deden we een opmerkelijke vondst. In een klein waterputje was nog een houten pomp bewaard. Dergelijke waterpompen waren algemeen in gebruik tot ze vanaf de 20ste eeuw geleidelijk vervangen werden door metalen waterpompen. Wij zijn alvast zeer benieuwd welke geheimen hier nog meer onder de bodem bewaard zijn!” (CMW)