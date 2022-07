Waterdambosje is nieuwe thuis voor allerhande dieren

Zaterdagmiddag werd het Waterdambosje in Moorslede officieel geopend. In 2020 kocht Natuurpunt Mandelstreke het populierenbosje van 0,74 hectare langs de Hooglandstraat in Moorslede aan.

Het Waterdambosje ligt in het overstromingsgebied van de Passendalebeek, een nat gebied met een grote variatie aan biotopen voor waterminnende fauna en flora. “Begin 2020 heeft het beheerteam, bestaande uit mensen van Natuurpunt Mandelstreke en Natuurpunt Kern De Reiger, een amfibieënpoel laten graven en een gedeelte beplant met elzen en verschillende struiksoorten. Ondertussen bekijken we met de provincie hoe we het waterpeil in de beek en het bosje kunnen verhogen door de realisatie van stuwtjes”, aldus Peter Hantson, een van de initiatiefnemers binnen het project.

Het Waterdambosje is inmiddels uitgegroeid tot een interessante plaats voor heel wat vogels. Zo zijn de buizerd en de torenvalk er regelmatige bezoekers. De nieuwe poel herbergt er onder andere salamanders, padden en kikkers. “Binnenkort plaatsen we hier nog een infobord en in de omgeving van het Waterdambosje hebben we een natuurwandeling van een viertal kilometer bewegwijzerd.”