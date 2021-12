Water zakt: De Zonnegloed in Vleteren gaat woensdag weer open

Een week na de beslissing tot sluiting door het stijgende water uit de IJzer kondigt De Zonnegloed nu aan om vanaf woensdag opnieuw de deuren te openen van hun sanctuary in Oostvleteren.

De wateroverlast van vorige week was ongezien in De Zonnegloed: zelfs de aangebrachte verhoogde matten in overstroomde wandelpaden liepen onder en het water zette de hokken van de roofvogels onder water. Het sijpelde ook binnen in de binnenverblijven van onder meer de beren en de lynxen.

De 420 dieren hadden uiteindelijk nog voldoende ruimte in hun verblijven. Enkel de Canadese kraanvogel Kanelo, die niet kan vliegen, verhuisde van een ondergelopen hok naar een droog verblijf wat verderop.

De zondvloed eiste één dodelijk slachtoffer: de Amerikaanse woestijnbuizerd Sautje vloog het water in en verdronk in zijn kooi. (TP)