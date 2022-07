Water-Taxi Blankenberge krijgt subsidie van 65.000 euro: “Waterbeleving is enorm belangrijk”

Michel De Vos kreeg met Water-Taxi een provinciale projectsubsidie onder de noemer van ‘Beleef West-Vlaanderen!’ “Onze slogan – ‘beleven, bewonderen, bijleren’ – zegt eigenlijk alles: we spelen in op de verschillende verwachtingen die kustbezoekers hebben”, zegt De Vos. Ondertussen blijft hij ook ijveren voor een attractievere havenbuurt.

Michel De Vos startte in 2015, op 58-jarige leeftijd en na 38 jaar schoenen verkopen, met de Water-Taxi in Blankenberge. Wat begon als een uit de hand gelopen hobby, is intussen uitgegroeid tot een bedrijfje met internationaal karakter: vandaag is Water-Taxi ook actief in Barcelona en Mallorca.

“In Blankenberge begint de beleving tegenwoordig al in ons kantoor, waar de passagiers vanaf deze maand een educatief introductiefilmpje te zien krijgen bij de vaartocht naar de windmolenparken. Dat filmpje werd ontwikkeld door AlfaVision, het Brugse bedrijf achter de VR-technologie van Historium. Onze passagiers worden voortaan op een boeiende manier ingeleid over de scheepvaartroutes, het leven in de Noordzee en de windmolenparken”, legt De Vos uit.

De Walrus

Vorig jaar kwam er ook een nieuwe speedboot bij genaamd ‘de Walrus’, die ondertussen voor alle tochten vanuit Blankenberge wordt ingezet. De nieuwe boot is niet alleen beduidend zuiniger maar ook een stuk comfortabeler voor de klant. Beide investeringen kwamen er mede dankzij de steun van de provincie en Westtoer, dat in het kader van het provinciaal reglement voor toeristische impulsen in West-Vlaanderen een subsidie van 65.000 euro uittrok voor de Water-Taxi.

Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter Westtoer: “Voor de regio is waterbeleving van enorm belang; de zee onderscheidt ons immers van de andere vakantiebestemmingen in eigen land. Uit ons recente onderzoek ‘Vakantieganger aan zee’ blijkt dat de helft van onze vakantiegangers voor de gezonde zeelucht komt, en waar kan je die beter opsnuiven dan op zee zelf?”

Het aanbod van Water-Taxi speelt kortom in op de verwachtingen van de kustbezoeker. “Eén op vier gaat specifiek op zoek naar strand- en wateractiviteiten. Water-Taxi past dan ook perfect in de huidige kustcampagne rond ‘Adembenemende plekken’”, klinkt het nog.

De boottochtjes naar de windmolenparken zitten volgens De Vos nog altijd in de lift. “Tijdens de zomermaanden varen we minstens één keer per dag naar de windmolenparken, op topdagen soms wel vijf keer. Het is nu onze meest gefrequenteerde excursie. Corona en de ‘dichtbij-vakantie’ hebben ons geen windeieren gelegd, maar ook: het thema ‘energie’ was nog nooit zo actueel. Met maar vier jachthavens is hier trouwens echt wel een markt voor aan onze Belgische kust.”

Zeehondenexcursie

Het publiek voor de windmolenparken is volgens De Vos erg divers. “Van energiebedrijven en natuurverenigingen tot hobbyfotografen en familie-uitstapjes. We krijgen ook geregeld aanvragen van scholen en konden al eens een kinderdroom realiseren via Make-A-Wish. Het pret-element is voor onze klanten vaak de eerste aanzet, maar achteraf blijkt zo’n boottochtje dan ook altijd heel erg leerrijk te zijn geweest”, aldus De Vos.

Een uitstapje naar de windmolenparken kost 65 euro per persoon en duurt zo’n tweeënhalf uur. “Het eerste park ligt zo’n twintig kilometer uit de kust, het verste iets meer dan vijftig. Er zijn er negen in totaal – goed voor net geen vierhonderd molens. Je kunt bij ons aan zee ook een zeehondenexcursie doen, maar dat is niet altijd een garantie op succes.”

Maritieme zone

De Vos is daarnaast ook ambassadeur van West-Blankenberge en de jachthaven. “Een prachtig visitekaartje en tegelijk ook onze allergrootste troef. Zonde dus dat dit nog altijd onvoldoende wordt uitgespeeld: enkele gebouwen staan hier al jaren te verkommeren, de havenparking leent zich perfect voor een sfeervolle maritieme zone en ook een wandel- en fietsverbinding met de CABO zou nuttig en leuk zijn. Stel je dat eens voor: fietsen tussen en boven de boten”, klinkt het.

De Vos pleit ook voor meer maritieme activiteit op de site. “Een museumpje met VR-beleving rond scheepswrakken met een verhaal: zou dat geen fantastische aanwinst zijn voor onze badstad? Ik vond die inspiratie op blauwecluster.be, maar er zijn nog andere attracties die hier niet zouden misstaan”, besluit De Vos.