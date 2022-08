Water spuit ’s nachts uit parking en stroomt de Ieperse vestingen in

Een groepje jongeren merkte in de nacht van dinsdag op woensdag een waterlek op in de Leopold III-laan, een straat die naast de Ieperse vestingen loopt. Vanonder een parking bij de brug over de vestinggracht spoot water omhoog door een lek. Het water stroomde over het wegdek en liep in de vestinggracht.

De jongeren contacteerden omstreeks 2 uur Brandweer Westhoek, die ter plaatse kwam. “Het lek kwam vanonder een parkeerplaats voor auto’s”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “De brandweer verwittigde De Watergroep en spande de locatie af met een signalisatielint.” De Watergroep is ’s nachts na 3 uur ter plaatse geweest om de leiding af te sluiten. De herstelling gebeurde woensdag en was afgerond tegen 15 uur.

Een drietal weken terug was er al een lek in de buurt, waardoor het zwembad even geen water had voor de douches en toiletten. Toen waren er ook lekken in Westvleteren, wat zorgde voor schade aan het wegdek en een plaatselijke horecazaak.

De oorzaak van die lekken legde De Watergroep bij “drukschommelingen door een heel variërend verbruik tijdens de verlofperiode. Dat is geen nieuw fenomeen maar wel altijd onvoorspelbaar”, aldus Brigitte Van Damme, woordvoerster van De Watergroep. (TP)