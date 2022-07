Water oppompen uit kanaal Roeselare-Leie verboden door blauwalgen

Op het kanaal Roeselare-Leie is er blauwalgengroei vastgesteld. Dat houdt gezondheidsrisico’s in voor mens en dier, waardoor het verboden is om water te capteren.

Het captatieverbod geldt op het hele grondgebied van Roeselare voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater van vee. Het oppompen voor het besproeien van sierteelt is wel nog toegelaten.

Ook waterrecreatie is momenteel wel nog toegestaan, zolang er geen contact met het water wordt gemaakt.