Wat met Torhout binnen de referentieregio Brugge?

Nu de Vlaamse Regering het decreet over de regiovorming bekrachtigd heeft, behoort Torhout tot de referentieregio Brugge. Dat betekent dat de stad in de toekomst zijn intergemeentelijke samenwerkingsverbanden binnen de grenzen van die regio dient te organiseren. Bertrand Vander Donckt (Groen) vroeg tijdens de gemeenteraadszitting van maandag naar de concrete gevolgen.

“De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moeten uiterlijk eind 2030 in overeenstemming zijn met de principes van regioconform samenwerken”, zei hij. “Welke samenwerkingsverbanden vallen momenteel buiten de referentieregio? En welke stappen zal het stadsbestuur zetten om alles in orde te brengen? Worden er afwijkingen aangevraagd?”

Afwijking aanvragen voor Mirom

“Het zogenoemde regiodecreet is definitief”, antwoordde burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “Torhout behoort tot de regio Brugge, waar we al in heel wat samenwerkingsverbanden participeren. We voelen aan dat het werken in regio’s de toekomst wordt en dat we ons politiek kompas daarop moeten richten.”

“De belangrijkste samenwerkingsverbanden die de regio Brugge overstijgen, zijn de politiezone Kouter (weliswaar op federaal niveau), de eerstelijnszone Houtland en Polder, de afvalintercommunale Mirom, de culturele samenwerking Ginter, de vervoersregio en de sociale huisvesting De Mandel.”

“Een afwijking werd al toegestaan voor de woonmaatschappij. Voor Mirom zullen we zo’n afwijking aanvragen tot 2036. Voorts wordt in overleg naar oplossingen gezocht voor de eerstelijnszone en voor Ginter. We zien wel wat de toekomstmogelijkheden zijn. We nemen hierbij een constructieve houding aan en werken eraan mee. Het zal ons echter niet beletten om binnen de decretale bepalingen, waar nodig of wenselijk, nog altijd samen te werken met gemeenten uit andere regio’s.”