Wat met mobiliteit in geval van nieuwe school aan Torhoutse Ernest Claeslaan?

De Scholengroep Sint-Rembert hoopt tegen 2028 een nieuw, eigentijds complex voor basisonderwijs te bouwen aan het begin van de Torhoutse Ernest Claeslaan. Het gebouw moet de drie huidige vestigingsplaatsen van De Oefenschool vervangen. De raadsleden Eva Maes (N-VA) en Koen Sap (onafhankelijke) stelden zich tijdens de zitting van de gemeenteraad vragen over de mobiliteit.

“Nieuwe accommodatie voor de schoolgaande jeugd is uiteraard een goede zaak, zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten”, zei Eva. “Maar de locatie roept vragen op. Want als de school er komt, zal ze onvermijdelijk een toename van het verkeer in een nu al drukke omgeving veroorzaken. Hoe zal het stadsbestuur dit aanpakken?”

Koen Sap sprak zich in dezelfde zin uit. “Vooral de nabije Hugo Verriestlaan en de Brildam zullen het qua verkeersdrukte nog zwaarder te verduren krijgen dan nu al het geval is”, zei hij.

Stad zit binnenkort met schoolbestuur samen

Schepen van Stadsplanning Lieselotte Denolf (CD&V) antwoordde dat ze binnenkort met het schoolbestuur samenzit om te luisteren naar de intenties in verband met de bouw van de school. “Ik kan momenteel geen grote uitspraken doen, want ik zal eerst mijn oor te luisteren leggen”, zei ze. “Uiteraard begrijp ik de bezorgdheden en zullen we, als het project effectief gerealiseerd wordt, in overleg moeten gaan om de mobiliteit in goede banen te leiden. Sowieso mogen we blij zijn dat de scholengroep zijn accommodatie blijft vernieuwen in het belang van de leerlingen en leerkrachten.”

Ouders kiezen voor kleinschaligheid

Raadslid Mike Verhaeghe (N-VA), die op ‘t Rozeveld woont, verwoordde de ongerustheid die in zijn buurt leeft, omdat het bouwen van een nieuwe Oefenschool zou betekenen dat het wijkschooltje De Koornbloem verdwijnt. “Dit schooltje staat al vele tientallen jaren gelijk aan kwalitatief onderwijs”, zei hij. “Het is een school die ingebed is in de lokale gemeenschap van ‘t Rozeveld. De ouders van de leerlingen kiezen voor hun kinderen bewust voor onderwijskwaliteit, kleinschaligheid en rust. Ik hoop dat het stadsbestuur het voortbestaan van wijkschool De Koornbloem mee zal ondersteunen.”