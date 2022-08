Wat een prestatie: Pieter-Jan (29) uit Knokke-Heist steekt Kanaal in ruim 6 uur over met supboard

Hij is geslaagd in zijn opzet, huisarts Pieter-Jan Buekens uit Knokke-Heist. De 29-jarige man stak zondagmiddag het Kanaal over met een supboard. Hij wou daarmee geld inzamelen voor het goede doel en slaagde met glans in zijn opzet. Een unieke prestatie.

Tijdens zijn studies geneeskunde in Leuven, verloor Heleen, de zus van een van zijn studiegenoten en zelf gynaecologe, op 31-jarige leeftijd de strijd tegen het kleincellig ovarium carninoma. Deze kanker treft vooral jonge vrouwen en heeft een ongunstige prognose. Er zijn zeer weinig therapiemogelijkheden en er gebeurt weinig onderzoek naar nieuwe behandelingen. Daarom richtten studiegenoten van Pieter-Jan een fonds op om mensen bewust te maken van het bestaan van deze ziekte en onderzoek hieromtrent te financieren, in de hoop een efficiënte behandeling te vinden.

Om de Small Cell Ovarian Cancer Foundation financieel te ondersteunen, wou Pieter-Jan met zijn supboard het Kanaal oversteken. De voorbije maanden bereidde hij zich intensief voor. “Het doel was om het binnen de 7 uur de afstand van 40 kilometer te overbruggen”, zegt de man. “En ja, we zijn erin geslaagd.” Alles samen stond Pieter-Jan zondag zo’n 6 uur en 15 minuten op zijn supboard. Een fantastische ervaring, aldus Pieter-Jan, die maandagochtend wel gewoon weer op zijn werk wordt verwacht.

Het allerbeste nieuws van de dag: de opbrengst van de steunactie staat ondertussen al ruim op 3.800 euro. (MM)

