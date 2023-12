“Wat een luxe bij Divo”

Het mag gezegd dat het vrouwenvolleybal Divo een heel mooie periode doormaakt. Nog nooit in de geschiedenis van de club mocht de vereniging meestrijden in de beker van West-Vlaanderen.

“Wat een luxe”, opent trainer Peter Devos (50). “En dit allemaal met speelsters van eigen kweek en er komt nog meer talent aan. Alleen vraagt het de nodige tijd om talentvolle meisjes de nodige ervaring op te laten doen en matchritme te kweken. Straks kunnen twee ploegen bewijzen uit welk hout ze gesneden zijn. Een ploeg uit Promo 3 en één uit Promo 1 komen uit in de beker. Dit is een unieke kans voor 14 van onze speelsters.

Trainer Peter Devos (50) is al 35 jaar actief als trainer in het damesvolleybal. “In Ingelmunster ben ik aan mijn derde seizoen bezig met de tweede ploeg (Promo 3) en ik train daarnaast ook al twee seizoenen de eerste ploeg actief in Promo 1. Ik moet zeggen dat het hier leuk werken is. Dit seizoen zijn de dames heel goed bezig en dit zorgt voor een positieve flow binnen de vereniging. Vorig seizoen zijn we met de tweede ploeg van Promo 4 naar Promo 3 gestegen. We staan op de eerste plaats in de ranking en de kans is heel groot dat we promoveren naar Promo 2. Het is een unicum in de geschiedenis van de club dat twee teams mogen strijden in de beker van West-Vlaanderen.”

Nationale reeksen

“Of het de ambitie is van de club Divo ooit met een team in de nationale reeksen actief te zijn? Laat ons daar nog niet van dromen. Eerst nog een paar jaar rijpen in Promo 1 en vooral heel veel ervaring opdoen in eerste provinciale. Voor mij hoeft nationale niet. Ik ben best tevreden met wat we nu al hebben bereikt. Ik kijk nu liever naar onze jeugd. We beschikken over 9 jeugdploegen en ik volg het op de voet want talent voor onze competitieploegen kunnen we altijd best gebruiken.” (CLY)