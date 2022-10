Wat brengt de toekomst voor leegstaande villa WZC De Brink?

Zo’n drie maanden geleden trokken alle bewoners en het personeel van WZC De Brink in Koksijde voor de laatste keer de deur achter zich toe. Directeur Luk De Vloo had ervoor gezorgd dat alle bewoners en het voltallige personeel een nieuw onderkomen zouden krijgen in woon- en zorghuis Duinenzee in De Panne. De mooie residentiële villa die dateert uit 1939 staat er nu eenzaam en verlaten bij, nog altijd in het ongewisse over haar nieuwe toekomst.

Over de beslissing om de deuren van WZC De Brink voorgoed te sluiten had directeur Luk De Vloo lang nagedacht. Want hiermee sluit hij ook het hoofdstuk van zijn levenswerk af. “Ik heb mij hier 36 jaar ingezet opdat onze bewoners zich hier thuis zouden voelen en dat heb ik altijd met hart en ziel gedaan”, steekt Luk van wal. “Maar ik ben nu 72 jaar, eigenlijk had ik al lang op pensioen kunnen gaan. Ik heb De Brink gekocht in 1986, omdat het vanuit mijn job in de zorgsector altijd mijn droom is geweest om senioren een fijne oude dag te bezorgen. Deze mooie villa uit 1939 voldeed helemaal aan mijn verwachtingen, want ze was geknipt voor wat ik voor ogen had: een huis, een gezellige thuis waar iedereen vrij kon rondlopen, in een mooie groene omgeving. Ik wilde absoluut geen enkele associatie met een rusthuis of woonzorgcentrum. De naam ‘WZC’ wilde ik nergens zien verschijnen! Ik zal hier altijd mooie herinneringen aan koesteren, hoewel corona de laatste jaren serieus heeft beïnvloed. De twee eerste coronagolven hebben we probleemloos doorgemaakt. Toen iedereen zijn prik moest krijgen voor de derde golf, bleek het ministerie ons gewoon vergeten. Daardoor zijn we in de derde golf twaalf mensen verloren. Dat had ook financiële gevolgen: onze bezetting van 30 bewoners viel terug op 20 bewoners, maar ik wilde onze 17 personeelsleden behouden”, vertelt De Vloo.

Ik hoop dat ik de villa kan verkopen aan iemand die de ziel ervan aanvoelt

Luk De Vloo benadrukt ook dat het pand altijd goed onderhouden werd en nog beschikt over alle vereiste attesten. “Deze riante villa heeft een degelijke infrastructuur met mooie authentieke elementen uit de bouwperiode, zoals een parket van 2,5 cm dik. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat deze mooie villa op een domein van 2.200 m² niet wordt gesloopt, maar dat ik ze kan verkopen aan iemand die de ziel ervan aanvoelt en respecteert. Het gebouw biedt alvast veel mogelijkheden in de zorgsector zoals een dagcentrum voor palliatieve zorg, een groepspraktijk, een opvangruimte, enzovoort”, aldus Luk.

Iedereen gelukkig

Luk heeft ervoor gezorgd dat alle bewoners en personeelsleden terecht konden in woon- en zorghuis Duinenzee in De Panne. “Voor sommige bewoners was die overstap naar een hypermoderne residentie wel een shock”, zegt hij. “De locatie bij de zee is natuurlijk een troef en ik heb kunnen bedingen dat ze dezelfde scherpe dagprijs van WZC De Brink blijven betalen in plaats van de 87 euro die aan de andere bewoners in Duinenzee wordt aangerekend. Het personeel kon er aan de slag met behoud van hun functie, ook de hoofdverpleegster. Ik heb deze stap met gemengde gevoelens gezet, en ik hoop vooral dat iedereen zich gelukkig voelt op de nieuwe locatie.”

Wie interesse heeft in deze unieke villa van residentie De Brink kan contact opnemen met Dewaele Vastgoed Koksijde 058 330 600 koksijde@dewaele.com.