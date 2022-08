Warre schittert met zijn trompet op Kinderprinsengrachtconcert

Nu zaterdag 20 augustus geven drie jonge muzikale supertalenten het beste van zichzelf op het Kinderprinsengrachtconcert in Amsterdam. Een van die drie toptalenten is de 14-jarige trompettist Warre Dendievel uit Oostkamp. “Ik kijk er enorm naar uit. Ik mag met mijn trompet de Surinaams-Nederlandse Jeangu Macrooy begeleiden.”

Zaterdag 20 augustus is het weer zover: dan staan drie jonge muzikale supertalenten tijdens het Kinderprinsengrachtconcert op het drijvende podium op de Prinsengracht in Amsterdam. Zij treden op met topartiesten Jeangu Macrooy, Trijntje Oosterhuis, Buddy Vedder en ex-K3-tje Klaasje Meijer. Ze worden daarbij begeleid door het ensemble van het Jeugdorkest Nederland onder leiding van Edwin Schimscheimer.

Het Kinderprinsengrachtconcert vindt al jaren voorafgaand aan het Prinsengrachtconcert plaats en fungeert als dé springplank voor jong, muzikaal talent. Jonge bezoekers op de gracht en kinderen thuis worden verrast met een bijzondere combinatie van klassieke muziek en popmuziek. Drie jonge talenten krijgen de mogelijkheid om met bekende artiesten mee te spelen.

“Ik kom uit een muzikaal nest. Mijn mama leerde me viool spelen toen ik drie jaar was”

Die drie talenten zijn de Nederlanders Eline van Dijk (viool) en Vincent Opheikens (gitaar) en Oostkampenaar Warre Dendievel. Warre is 14 jaar en laat zijn trompet klinken bij de zang van Jeangu Macrooy.

Wanneer we Warre woensdag bellen, is hij in Hilversum, waar hij druk aan het repeteren is voor het Kinderprinsengrachtconcert. “Hoe het komt dat een jongen uit Oostkamp één van de drie uitverkoren muzikanten is voor dit concert? Wel, ik behaalde een eerste plaats op het Prinses Christina Concours. Dat is een jaarlijks terugkerend concours in Nederland dat klassieke muziek, jazz en compositie wil promoten onder jongeren. Iemand uit de organisatie van het Kinderprinsengrachtconcert had mij opgemerkt en mij gecontacteerd. Toen kreeg ik dit mooie aanbod.”

Uitverkoren worden voor het Kinderprinsengrachtconcert is een wel heel unieke kans. Dat beseft Warre maar al te goed, al heeft hij geen last van stress. “Ik kijk er ongelooflijk naar uit. Ik mag met mijn trompet Jeangu Macrooy begeleiden. Ik kende hem niet, maar ondertussen heb ik wel wat opzoekingswerk verricht. Jeangu Macrooy is een Surinaams-Nederlandse zanger en songwriter. Hij mocht in 2021 Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival met zijn nummer Birth of a New Age”, weet Warre te vertellen.

Muzikaal nest

De jonge Oostkampenaar leeft voor zijn trompet en volgt zelfs thuisonderwijs zodat hij al zijn vrije tijd volop kan benutten aan muziek. Hij oefent niet alleen, maar volgt ook les aan het Stedelijk Conservatorium in Brugge en speelt bij verschillende orkesten. “Ik kreeg muziek thuis met de paplepel mee. Mijn mama Kristien Devolder gaf mij al vioollessen op mijn drie jaar. Ook mijn vier broers leerden op die leeftijd viool spelen. Je mag ons gezin dus gerust omschrijven als een muzikaal nest, want ook mijn papa is muzikaal aangelegd. Het was door hem dat ik trompet ben beginnen spelen, zo’n acht jaar geleden. Drie van mijn vier broers zijn nog steeds actief bezig met muziek. Martijn (26) werkt als freelance dirigent. Hannes (24) speelde vroeger contrabas en hoorn, maar werkt nu in het bedrijfsleven. Balder (20) speelt hobo en Jappe (18) fagot.”

Het concert begint zaterdag 20 augustus om 15 uur op de Prinsengracht in Amsterdam en is vrij toegankelijk. Het concert is die avond om 18.25 uur te zien bij AVROTROS op NPO 3.