Warre kroont zich tot ‘Intern Universalis’ van Internaat Zuid in Roeselare

De voorbij drie weken organiseerde Internaat Zuid Roeselare ‘Intern Universalis’, gebaseerd op het spelprogramma Homo Universalis van de tv-zender VRT1.

Ze gingen van start met een voorronde per graad (eerste, tweede en derde graad). Telkens speelde een groep van 40 tot 50 deelnemers een voorronde van zo’n drie uur. Per opdracht vielen er telkens twee deelnemers af tot dat er 5 deelnemers per voorronde overbleven.

“Van wiskundesommen oplossen, evenwichtsoefeningen doen of met een blinddoek opdrachten uitvoeren. Van quizvragen beantwoorden, tot het inschattingsvermogen testen of memory games spelen: voor de Intern Universalis mocht het geen probleem zijn. Internaat Zuid was dan ook op zoek naar de meest ‘complete’ intern. De organiserende opvoeders Bernd Vandenbussche en Robin Loones hadden al snel de allures van Walter Grootaerts als presentator en quizmaster. Zelfs met de typische afscheidswoorden ‘tot nooit meer’ als er een deelnemer het spel moest verlaten”, horen we van directeur Maxim Vermeersch.

Puzzel leggen, ei kloppen

De resterende vijftien overgebleven, weliswaar veelzijdige, finalisten speelden een spetterende finale. “Dit met live slotshow voor een grote groep supporters. Het toeval wil dat er per leeftijdscategorie telkens een finalist aanwezig was: alle jaren namen het dus tegen elkaar op. Tijdens de finale waren er dertien opdrachten waaruit Warre uit het tweede jaar de andere finalisten het nakijken gaf. Een puzzel leggen, zo snel mogelijk een ei kloppen, enkele speciale lekkernijen proeven: van blauwe schimmelkaas tot pikante peper. O ja, zelfs kattenpaté! Gelukkig bleek dit nadien over gewone crèmepaté te gaan”, aldus de directeur.

Warre werd uiteindelijk de winnaar en mag zich op Internaat Zuid één jaar lang de ‘Intern Universalis’ noemen!