Warmte geven aan kankerpatiënten? Help Marina mutsen haken en breien!

Haar hoofddoel? Goedgemutste kankerpatiënten, ook letterlijk. Marina Vermeersch uit Torhout, bijgestaan door haar man Alfred Imre, leidt sinds een paar maanden een groepje vrijwilligers dat gratis modieuze mutsen haakt en breit voor kankerpatiënten op de campus Rembert van het AZ Delta. “Ik ben blij dat ik hen op die manier warmte kan geven”, glimlacht ze.

Het haken en breien van de mutsen is een initiatief van ‘Fighting Cancer België’, dat in januari 2017 van start is gegaan in navolging van de gelijknamige stichting in Nederland. “Gerda Missorten en Claire Renaers, twee vrouwen uit het Limburgse, hebben de Belgische afdeling opgericht en stevig uitgebouwd”, zegt Marina. “Toen ik begin oktober via de sociale media een berichtje van Christa Dewitte uit Wijnendale zag passeren over dit schitterende project, heb ik direct contact opgenomen. We hebben nu een groepje van een tiental vrijwilligers dat sinds begin november mutsen haakt en breit om te bezorgen aan de kankerpatiënten van de lokale campus Rembert van het AZ Delta. Zo helpen we mensen die door chemotherapie hun haar verliezen.”

In Torhout een 20-tal mutsen per week afleveren

Marina (61), die oorspronkelijk uit Damme afkomstig is, woont met haar man Alfred (66), die uit het verre Maasmechelen stamt, sinds ruim vijf jaar in de Korenbloemstraat. Voordien hadden ze hun thuis in Koekelare. Ze zijn getrouwd in 2010 en beiden gepensioneerd. Marina is verpleegkundige van opleiding, maar heeft jarenlang in de horeca gewerkt. Alfred is bewakingsagent geweest.

“Als ik zeg dat ik veel tijd en energie investeer in het mutsenproject, vragen de mensen me meteen of ik zelf kanker heb gehad”, vertelt Marina. “Gelukkig kan ik daar neen op antwoorden. Ik heb echter altijd heel graag gehaakt en gebreid en vind dit initiatief zó lovenswaardig, dat ik direct mee op de kar ben gesprongen. Blijkbaar kon ik mijn enthousiasme niet verbergen, want hoofdverantwoordelijke Claire Renaers van Fighting Cancer België vroeg me of ik de contactpersoon wou worden voor het leveren van de mutsen aan het Torhoutse ziekenhuis en het coördineren van het haak- en breiwerk. Ik ontferm me ook over de breiwoldonaties, want om de mutsen gratis te kunnen aanbieden, vragen we aan brave zielen om het garen te schenken. Dat kan bij mij in de Korenbloemstraat 61 of in de Zeeman-winkel in de Fraeysstraat. Ik heb het druk, want ik haak zelf tot drie mutsen per avond, maar ik kan gelukkig rekenen op alle steun en medewerking van mijn man.”

Gelijkaardige brei- en haakgroep voor AZ Delta in Rumbeke

“Er functioneert een gelijkaardige haak- en breigroep voor het AZ Delta in Rumbeke en daar zijn Dorine Claeys en Bieke Nuytten, beiden uit Roeselare, de contactpersonen. Bij hen wordt er meer gebreid, bij ons in Torhout meer gehaakt. Elke vrijdagvoormiddag trekken Alfred en ik naar de campus Rembert om er de door onze groep gemaakte mutsen aan de kankerpatiënten te tonen, die er dan ene kunnen uitkiezen. Ik sta er versteld van hoeveel mensen door die vreselijke ziekte getroffen worden. Wekelijks hebben we gemiddeld een 20-tal nieuwe mutsen nodig, tien voor vrouwen en tien voor mannen. We zorgen voor modieuze modellen in diverse kleuren, waarmee de patiënten op straat kunnen komen zonder per se te moeten laten zien dat ze door hun behandeling tegen kanker kaal geworden zijn. We maken zowel modellen voor in de winter als in de zomer.”

Alle helpende handen zijn meer dan welkom om mutsen te breien of te haken. Of om garen te schenken

Het woord breiwol klinkt misleidend, want voor het haken en het breien van de mutsen wordt geen echte wol gebruikt, aangezien die prikt en de huid irriteert. Het gewenste garen is katoen en voor de winter acryl. “Er mogen geen naden in de muts zitten en alle afgewerkte exemplaren worden vooraf heel zorgvuldig gewassen”, verduidelijkt Marina. “We laten niets aan het toeval over.”

Medewerking gezocht, want de vraag is groot

“Elke vrijdagvoormiddag worden we op de afdeling oncologie van de campus Rembert hartelijk ontvangen. De patiënten die het project nog niet kennen, zijn blij verrast dat ze zomaar een mooie muts mogen uitkiezen. Oók de mannen. We zorgen niet alleen voor een warm hoofd, maar tevens voor een warm hart. Daar doen we het voor. Mensen gelukkig maken, zelfs in deze bijzonder zware periode van hun leven, ik slaap daar goed van.”

Het haak- en breigroepje van Marina kan de vraag naar mutsen bijna niet volgen. “Alle helpende handen zijn meer dan welkom”, zegt ze. “Zelfs al brei of haak je maar één muts per week, we zijn er blij mee. We leveren het garen, dus rekenen we enkel op de werkkracht van wie aan het project bijdraagt. Ook het schenken van garen helpt ons vooruit. Zo kunnen we de mutsen gratis blijven aanbieden. Ik ben ervan overtuigd dat er heel wat mensen in Torhout en omgeving wonen die ons willen steunen. Voor ouderen die vlot overweg kunnen met haken en breien en zich soms wat nutteloos voelen, kan meewerken de verveling verdrijven en een opkikkertje betekenen. Dan is het een échte win-winsituatie.”

Als Marina en Alfred op vrijdag met hun mutsen naar het ziekenhuis vertrekken, leeft hun hart op. “We hebben hier deugd van.”