Warmste Nacht van Vlaanderen was met ruim 5.000 deelnemers hartverwarmend

Geen echt grote namen voor de 41ste editie van de Nacht van Vlaanderen vrijdagavond in Torhout, maar wel de sfeer van de grote dagen. Eigenlijk was het warmer dan wat aanvaardbaar is voor een sportend lichaam, maar tegelijk hartverwarmend om de in totaal ruim 5.000 wandelaars en lopers en de vele duizenden toeschouwers van hét sportevenement van het Houtland te zien genieten.

Nooit eerder gebeurd: er kwamen minder deelnemers aan de start dan dat er vooraf ingeschreven waren. De loden temperaturen hielden met andere woorden nogal wat sportievelingen aan de zijlijn. “Dat is inderdaad een unicum”, aldus secretaris Peter Verplancke. “Maar de aantallen blijven sowieso hoog. We kregen voor het lopen 2.178 deelnemers aan de start, alhoewel sommigen de avond zelf nog inschreven en we meer dan 2.400 voorinschrijvingen mochten noteren. De wandelaars startten met 2.881 dapperen, met ook hier op de 42 en de 100 kilometer minder starters dan vooringeschrevenen. In totaal klokken we dus af op 5.059 effectieve deelnemers, na de coronaluwte een gigantisch succes. De meeste mensen die afhaakten, vroegen geen terugbetaling uit sympathie voor ons evenement.”

Torhoutenaar Ward D’Hoore beste op de 10 km

In de 10 km Run Tom Compernolle stond er geen maat op thuisloper Ward D’Hoore. De Torhoutenaar haalde het in 31’09” vóór Simon Mestdagh in 31’39” en Ward Oosterlinck in 31’50”. ‘Good old’ Misha Declerck finishte tussen al dat jonge geweld als vierde in 32’11”.

Bij de dames won de Torhoutse Elke Dedeyne in 37’53”. Ze kwam stikkekapot, maar dolgelukkig over de meet. Ze klopte Anneleen Vande Riviere (38’15”), Charlotte Vanwalleghem (38’37”) en Annelies Deketelaere (38’57”), die pas enkele maanden geleden mama geworden is, al viel er van haar trainingsachterstand niet echt veel meer te merken.

In de halve marathon kwam Ward Van de Kelen doen wat hij al een paar keer in Torhout had gedaan: winnen. Hij finishte in 1u.12’55”. Jonas Versteele werd tweede in 1u.13’00” en Tim Calliauw derde in 1u.14’29”. Bij de dames won, als 12de in het totaalklassement, Bianca Serroen in 1u.20’11”.

Winnaar van de marathon was even van zijn melk

Davy Stieperaere won de marathon, maar moest na de aankomst even bekomen van de loden temperaturen. Zijn vrouw, familie en supporters waren er als de kippen bij om hem op te kikkeren. © Johan Sabbe

En dan was er nog de marathon, het koninginnennummer. Hier leek Davy Stieperaere uit Wevelgem het met sprekend gemak te zullen halen, maar in het tweede deel van de wedstrijd kreeg de hitte hem te pakken. Hij won hoe dan ook, maar moest na de meet even op zijn positieven komen en, omringd door zijn vrouw en supporters, op een stoel gaan zitten. Hij finishte in een matige 2u.40’18”. De tweede, Wouter Decock, kwam nog relatief dichtbij: 2u.42’56”. Derde werd Gilles Honoré in 2u.48’46”. Amper zeven atleten eindigden onder de drie uur. De eerste dame, Sofie Vercarre, bereikte pas na 3u.30’18” de streep.

Nieuwe aankomstzone is ideale locatie

De meeste aanwezigen op de Nacht – present om van de sfeer, de muziekoptredens en de eet- en drinkkraampjes te genieten – lagen niet wakker van goede of slechte resultaten. Ze hadden het naar hun zin en genoten van de gezelligheid. De nieuwe aankomstplaats als gevolg van de stadskernvernieuwing die aan de gang is, viel overigens prima in de smaak. Heel wat mensen vonden dat er niet meer naar de Markt teruggekeerd moet worden. Objectief gezien kun je hen geen ongelijk geven. Het stadspark met de nabijheid van het sportstadion en het stadskantoor is de ideale locatie.

Nog een vaststelling: de Nacht wordt zoals vanouds in belangrijke mate gedragen door de wandelaars. Zij vormen het grootste aandeel in het deelnemersveld.