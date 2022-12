Warmste MMI-week brengt 3.000 euro op

Het MMI in Kortemark toonde zich de voorbije weken opnieuw van zijn warmste kant. Eind november organiseerden ze hun warmste week op een sfeervol verlichte speelplaats. De schoolradio speelde tijdens elke pauze verzoeknummertjes en een 25-tal klassen organiseerden samen met hun leraren een warme actie om centjes in de zamelen. Het initiatief kon 3.000 inzamelen voor twee goede doelen.

De acties waren heel divers. Er werd heel wat gebakken en gekookt: cakes, chocosticks, wafels, croques, soep, brownies… Er werden snoepzakjes, chips en taco’s verkocht. De moderichting maakte sfeervolle en zelfgebreide theelichthouders. Er was een F.C. De Kampioenen cinema en er werd gedanst tijdens een Just Dance middag. Het team zorg had een gelukjesboom gemaakt waarin de leerlingen een klein gelukje konden hangen.

Het zevende jaar internaatswerking ging langs in verschillende klassen voor een korte break over kansarmoede. Tot slot flitste de photobooth van de derdejaars mode, restaurant en keuken. Deze hele week warmte en gezelligheid op school bracht uiteindelijk 3.000 euro op voor twee goede doelen: 1.500 euro gaat naar het Warmste Week Fonds en 1.500 euro naar het sociaal fonds van het MMI. Hiermee probeert de school eigen leerlingen te ondersteunen die opgroeien in kansarmoede. (JDK)