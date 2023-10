Warmste Markt met glazen huis, warmathon en kerstmarkt: “Lokale initiatieven in de kijker”

De jaarlijkse solidariteitsactie De Warmste Week strijkt dit jaar neer in Brugge. Helemaal aan de andere kant van de provincie wil ook Menen zich een warme stad tonen door lokale initiatieven rond het thema Opgroeien zonder zorgen te steunen. “Onze Warmste Week wordt dit jaar een stuk grootser met een eigen glazen huis, een Warmathon en een kersthappening als apotheose”, zegt Vandecasteele.

“Onze Warmste Week kreeg dit jaar vorm dankzij het enthousiasme van enkele inwoners tijdens de participatieavond Supertuesday en de zeer gewaardeerde bijdrage van ons lokaal radiostation Jess FM”, aldus schepen van Evenementen Vandecasteele.

Vorig jaar werd een week lang Warmste radio gemaakt, ietwat weggestoken vanuit een zaaltje aan de achterkant van het stadhuis. Dit jaar zal je niet naast het glazen huis midden op de Grote Markt kunnen kijken. Daar maakt Jess FM van maandag 18 tot en met vrijdag 22 december, telkens van 15 tot 19 uur, hartverwarmende radio. Op zaterdagvoormiddag 23 december volgt nog een terugblik.

“Tijdens de Warmste radioweek zetten we het thema Opgroeien zonder zorgen maximaal in de kijker. Zo hopen we een aardig centje te verzamelen voor lokale initiatieven zoals Welzijnsschakel, het Overkophuis, Wiegwijs, Huis van het Kind,…”, zegt schepen van Sociale Zaken Angelique Declercq. Inwoners, verenigingen en sportclubs kunnen hun acties komen aankondigen, vanaf 1 euro kan je een plaatje aanvragen, en lokale artiesten kunnen live een nummer brengen.

Slotapotheose

Voor het eerst wordt er ook een Warmathon gelopen in Menen. Op woensdag 20 december in de vooravond kan je voor 10 euro met een kerstmuts op voor het goede doel rondjes lopen op en rond de Grote Markt. Op vrijdag 22 december volgt met Kerst in Menen de slotapotheose van de Warmste Week. “We toveren dan de Grote Markt om tot een warme kerstmarkt met foodtrucks en animatie. Er zal een tussentrekking van de eindejaarsactie Shop & Beleef plaatsvinden en we maken ook bekend hoeveel onze Warmste Week heeft opgebracht”, besluit Vandecasteele.

Info: www.menen.be/dewarmsteweek.