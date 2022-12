Warmste Langste Nacht in Heuvelland om tiny houses voor kansarmen op te richten

De Loods, een organisatie in de jeugdzorg, is geselecteerd als goed doel van De Warmste Week én organiseerde een ‘Warmste Langste Nacht’ in Heuvelland om het eigen doel te steunen.

De Loods hoopt twee tiny houses op te richten: compacte, milieuvriendelijke en verplaatsbare woningen om gezinnen en jongvolwassenen in nood en kansarmoede snel onderdak te bieden. Het doel heet De Hygge, Deens voor gezelligheid en knusheid.

800 euro

In de Heuvellandse vestiging organiseerde De Loods in de nacht van woensdag op donderdag de Warmste Langste Nacht. “Van de langste nacht van het jaar maakten we tegelijk de warmste door een vuur brandend te houden en het gezellig te maken met muziek, warme dranken en versnaperingen”, zegt directeur Bruno Schelstraete. “De actie bracht 800 euro op voor ons doel.” (TP)