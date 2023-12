Warmste Kerstmarkt in Jan Yperman Ziekenhuis

Op dinsdag 5, woensdag 6 en donderdag 7 december is er in de inkomhal van het Jan Yperman Ziekenhuis de Warmste Kerstmarkt. Met de opbrengst steunt het ziekenhuis onder meer de dienst pediatrie die dringend nieuwe ‘sitters’ en babyspeeltjes nodig heeft. “De speeltjes voor onze allerkleinste patiëntjes zijn aan vervanging toe”, zegt kinderverzorgster An Devos. “Zieke baby’tjes worden rustig van het geluid van een mobiel boven hun bedje. En grijpspelletjes zijn niet alleen leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling van de kindjes.”

Met de verkoop van lekkernijen, kleine pakjes en lokale producten hopen ze extra centen op te halen. De opbrengsten worden gedeeld met met geriatrie, het oncologisch dagziekenhuis, de palliatieve dienst en Twoape. (API)