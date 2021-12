Warmste Café door KLJ Gits

Op woensdag 29 december kan iedereen die de koekenverkoop van de KLJ van Gits gesteund heeft, zijn/haar pakketten komen ophalen volgens het gekozen tijdsslot.

Daarnaast kun je als afsluiter van ‘De Warmste Week’ nog een drankje nuttigen tijdens de ophaling in ’t Chringhene in de Leenbosstraat te Gits. Met het ‘Warmste Café’ wil de KLJ een nog groter bedrag ophalen om te schenken aan ‘De Warmste Week’.

“Mensen kunnen in ons lokaal op ’t Chringhene terecht van 13 uur tot 21 uur voor een koffie, een frisse pint of een frisdrankje. Iedereen is welkom of je nu koeken besteld hebt of niet. Met onze online koekenverkoop verkochten we 171 pakketten van Jules Destrooper waardoor we sowieso al 367 euro kunnen schenken aan het goede doel. Ter plaatse kunnen ook nog koeken besteld worden en per consumptie schenken we een totaal bedrag aan ‘De Warmste Week’”, besluit volwassen begeleider Frederik Declercq. (EV)