Warmste Boom pronkt terug in Rollegem

Na een jaar afwezigheid staat de Warmste Boom weer op Rollegemplaats. De acht meter hoge lapjesboom staat opnieuw te pronken in het Rollegems straatbeeld.

Dit is wellicht de grootste gehaakte kerstboom wereldwijd. Het idee kwam in 2020 van Dominique Vandecasteele om een grote kerstboom te haken. Tientallen vrijwilligers uit West- en Oost-Vlaanderen zetten zich toen aan het haken. Met 12.000 oma-vierkantjes of granny squares lapjes realiseerden ze een reuzekerstboom. Wat oorspronkelijk 6 meter hoog zou zijn werd uiteindelijk 8 meter. Dat is meters hoger dan de eind 2019 ingehuldigde gehaakte kerstboom aan de Italiaanse kerk in de wijk Hoevenzavel in Genk en hoger dan de kerstboom in de Italiaanse gemeente Trivento.

Iets gekrompen

De originele metalen constructie, gemaakt door leerlingen van het Guldensporencollege, raakte twee jaar geleden beschadigd tijdens de afbraak en het vervoer, waardoor die niet meer stabiel kon opgezet worden.Thomas Allaert van Allaert Aluminium maakte een volledig nieuwe constructie in aluminium. “De boom is een pak minder zwaar dan de vorige boom. Met zijn 5m70, zonder de ster, is hij ook iets kleiner. De nieuwe constructie is ook gemakkelijker te demonteren en opnieuw op te bouwen en kan ook dienen om andere constructies te maken, zoals bijvoorbeeld een toog op een evenement. De gehaakte lapjes van de originele Warmste Boom werden wel gerecupereerd. (CH)