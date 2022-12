Warme wintersfeer met magische kerstlichtjes en ‘verlichte’ blikvangers in Koksijde

Elk jaar haalt Koksijde alles uit de kast om de donkere winterdagen op te fleuren met sfeerverlichting in de dorpskernen, de winkelstraten, aan de kerken.

De hele maand december tot 8 januari zullen alle lichten branden, van 7 tot 9 uur en van 16 tot 23 uur. Op kerst- en oudejaarsavond blijven ze branden, en alle kerstlichtjes zijn energiezuinig. Het lokaal bestuur is er trots op dat Team Technieken, onder leiding van Neal Baelen, alle feestelijk verlichte blikvangers zelf heeft gemaakt.

Dit jaar zorgden ze voor verrassende nieuwigheden, waaronder een kerstreplica op schaal 1/2 van de iconische vissersboot N788 die iedereen verwelkomt die Oostduinkerke binnenrijdt langs de Toekomstlaan. Elf lotusbloemen scheppen sfeer in de Ter Duinenlaan en de bewegende gouden sneeuwman trekt de aandacht aan het oud gemeentehuis in Koksijde-Dorp.

Wie de ‘winterwandeling’ maakt tijdens de kerstvakantie kan zes uitzonderlijke (ingehuurde) fenomenen bewonderen aan het Eugenie Terlinckplein, Bad Schallerbachplein, Casinoplein, de Ter Duinenkerk, de ruïnes Ter Duinen en het Abdijmuseum. Drie mega-retrokerstballen sieren het rondpunt aan de Zeepanne en zoals elk jaar wordt de gevel van het Erfgoedhuis in Oostduinkerke sfeervol verlicht.

Blijvende toppers zijn de bewegende ijsbeer Ursus (aan de ‘Poort’), de grote metalen kerstbomen op het Konzplein, Hegerplein en in de Leopold II-laan, de schommelende sneeuwman bij het KEI, de fonkelende sterren op het dorpsplein in Wulpen, de lichtjesfontein op het Fabiolaplein, de nieuwjaarswensen aan de Zuid-Abdijmolen en de maretak in de Zeelaan.

(foto MVO)