Warme William maakt het gezellig in alle basisscholen in Koekelare

Het lokaal bestuur organiseert op maandag 20 en dinsdag 21 maart tijdens de schooluren Warme Williamdagen voor alle leerlingen van de Koekelaarse basisscholen. Zo wil het Williams boodschap – een luisterend oor bieden aan wie niet goed in zijn vel steekt– extra in de verf zetten en de kinderen een leuke, interactieve en ontspannende halve dag bezorgen.

“Warme William biedt een luisterend oor aan en nodigt iedereen uit om te vertellen wat er scheelt. Want iedereen zit wel eens wat minder goed in zijn vel. En dan is het fijn dat er een Warme William voor je is. Een persoon die je kan vertrouwen en op wie je kan bouwen”, zegt schepen van Gezondheid Stijn Ramboer (Vooruit).

Lachen en yoga

De gemeente werkt daarom nauw samen met alle Koekelaarse lagere scholen – de Negensprong, de Lettertuin en de Regenboog – en met vzw Koekegoed, om zo alle kinderen te bereiken. “Tijdens die dagen wil de gemeente de kinderen een leuke, interactieve en ontspannende halve dag bezorgen in het teken van deze blauwe held, en op die manier de boodschap extra in de verf zetten”, vervolgt Ramboer.

“Het programma bestaat uit een lachsessie, kinderyoga, spreken met Warme William, geluksstenen schilderen, Happy Snacks pakket (1ste graad), jamsessie (2de en 3de graad) en een slotdans. En na de Warme Williamdagen wordt er in de klas verder aandacht besteed aan het mentaal welbevinden, in verschillende werkvormen.”

De activiteiten vinden plaats in Huis Proot en de Balluchon. “Het is belangrijk om de 730 kinderen op verschillende manieren in contact te brengen met Warme William, vandaar dat gekozen wordt om aan iedere leerling een halve dag aan te bieden”, besluit intergemeentelijk preventiemedewerker Charlotte Hoeman.

Om meer te weten te komen over Warme William kan je een kijkje nemen op de webstie www.warmewilliam.be.

(Eric Vanhooren)