Warme weer spelbreker in Flyball-wedstrijd

Zo’n honderd honden namen zondag op de terreinen van Ter Beke deel aan een wedstrijd Flyball.

De Oudenburgs club Zenastic van Roderick Creyf stond in voor een eerste organisatie van de wedstrijd flyball, een teamsport voor honden. Het was aardig druk op het terrein van KWS Oudenburg in de Bekestraat waar al vanaf 9 uur verschillende schiftingswedstrijden plaats vonden.

Flyball

Flyball is een teamsport waarbij vier honden beurtelings over vier hindernissen naar een toestel rennen. In dit toestel zit een tennisbal die de hond met een druk van de poot uit het toestel laat springen en ook opvangt. Dan moet de hond enkele horden nemen en de bal zo vlug mogelijk naar zijn baasje brengen. Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen worden de honden dan ook getraind om haast neus-aan-neus op de start/finish-lijn met elkaar te wisselen. Training, inzicht, en concentratie zijn dan ook voor de baasjes onontbeerlijk, en zelfs een coach is net als bij veel andere sporten heel belangrijk.

De wedstrijd

“Elk team bestaat uit zes honden, vier basisdieren en twee reserves. Deze mogen gedurende een wedstrijd om praktische of strategische reden worden gewisseld. In een wedstrijd racen twee ploegen tegen elkaar. Het team waarvan de vier honden het eerst foutloos binnenkomen, wint die heat. Een race bestaat uit drie heats of soms vijf, afhankelijk van de organisatie”, legt Roderick Creyf van Zenastic uit. De Oudenburgse club bestaat een vijftal jaar.

Minder deelnemers

“Het prachtige weer en het drukke verkeer op de baan strooiden roet in onze organisatie”, zei Fabienne Dobbels van de organiserende club zondagmorgen. “Maar toch zijn we heel tevreden dat we 11 teams aan de start mogen verwelkomen, zo’n 100 viervoeters.”