Warme start van schooljaar in VBS De Krekel met Warme William bank

In VBS De Krekel in Roesbrugge staat vanaf dit schooljaar een bank met een blauwe beer, genaamd Warme William. Via een toneeltje werd duidelijk gemaakt aan de kinderen wanneer je bij Warme William terecht kan. De bank werd geschonken door stad Poperinge als onderdeel van het project Zorgzame Buurten.

“Een Warme William is iemand die naar je luistert, iemand die je uitnodigt te vertellen wat er is. Je kan er praten over de moeilijkere onderwerpen. Het is een luisterbank”, klonk het bij meester Jan en juf Griet.

Zorgzame Buurten

De Krekel stapte in 2021 in het traject Warme Scholen. In een Warme School werken leerkrachten in teams en volgen leerlingen gepersonaliseerde leertrajecten. Poperinge is bezig met het project Zorgzame Buurten in de deelgemeente Roesbrugge. “We willen een stad zijn waar iedereen zich goed voelt, maar je goed voelen kan niet altijd. We kunnen er wel voor zorgen dat er een luisterend oor is en vragen hoe het gaat. De stad schenkt een Warme William bank aan de school om aan te tonen dat ze zich samen inzetten voor die warme buurt”, aldus schepen van Welzijn Bryan Vanderhaeghe. Samen met Friedel Verhaeghe van OCMW Poperinge bracht hij op 1 september een bezoek aan De Krekel.