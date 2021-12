Warme primeur: vrijwilligers verspreiden Vredeslicht als ‘lopend’ vuur naar alle hoeken van de Westhoek

Het Vredeslicht komt voor de vierde keer naar de Westhoek. Voor het eerst gebeurde de verspreiding via verenigingen, die het licht vanuit Ieper al lopend en wandelend naar de zeventien andere Westhoekgemeenten brachten. “Elke inwoner kan het nu ophalen om verder te delen.”

Het Vredeslicht wordt elk jaar door een kind in Bethlehem aangestoken en van daaruit via Tel Aviv overgevlogen naar Oostenrijk voor de verspreiding in Europa. In 2021 komt het Vredeslicht voor de vierde keer naar vredesstad Ieper.

“Het Vredeslicht wil mensen met elkaar verbinden over grenzen van gemeenten, religie, ras, leeftijd en geaardheid heen”, zegt Filip Deheegher, vredesambtenaar van stad Ieper. “Het Vredeslicht wil in deze donkere periode voor kerstmis en het jaareinde een teken zijn van hoop, vrede en verdraagzaamheid tussen mensen. Ruim een eeuw geleden was onze streek door de oorlogsgruwel met elkaar verbonden. Op 18 december willen we de 18 Westhoekgemeenten op een positieve manier met elkaar verbinden.”

Als een olympische vlam werd het Vredeslicht zaterdag vanuit Ieper verspreid door wandelaars en lopers van lokale verenigingen en sportclubs, waaronder atletiekclubs FLAC Ieper, Hoppeland en LAVA, de Ieperse Lokomotief-runners, Noord-Zuidraad Ieper, Protestantse Kerk Ieper, Davidsfonds Zonnebeke, De IJzerstappers, de Z-runners en Tempo Koekelare. “Enkele van onze vereniging lopen een halve marathon richting Lo”, zegt Lokomotief-runner Roland Outtier, die mee fietste met extra licht en fakkels.

Tegen de avond brandde het licht onder meer in toeristische diensten en kerken in alle Westhoekgemeenten. “Elke inwoner kan het nu ophalen om verder te delen met anderen”, aldus Deheegher.

Iepers burgemeester Emmily Talpe bracht het Vredeslicht op vrijdag al naar het Jan Yperman Ziekenhuis “om onze verbondenheid tijdens de vierde coronagolf te tonen met alle zorgverleners en mensen die opgenomen zijn in het ziekenhuis en andere zorginstellingen.”

(TP)