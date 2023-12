“Warme kerst voor elke Poperingenaar”: Talbot House en sociale dienst slaan handen in elkaar

Tijdens de kerstperiode werkt de sociale dienst van de stad Poperinge samen met Talbot House om ervoor te zorgen dat Poperingenaars, die het financieel moeilijk hebben, ook van een leuke kerst kunnen genieten. “Zo blijven we trouw aan het principe van onze stichter Philip ‘Tubby’ Clayton dat iedereen welkom is, zonder enig onderscheid”, klinkt het bij Simon Louagie, manager Talbot House.

“De kerstperiode betekent voor veel mensen rijkgevulde feestbuffetten en cadeaus geven en krijgen, maar voor een deel van de bevolking is dat niet het geval”, vertelt Poperings schepen voor Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen Vooruit). “Voor een deel van onze Poperingse inwoners is de kerstperiode net een heel erg moeilijke periode. Grote kerstmaaltijden en veel cadeaus zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. Heel wat mensen in armoede hebben een beperkt netwerk en zijn alleen tijdens die periode. Daarom organiseert de sociale dienst elk jaar een kerstmaaltijd in de bistro van Huize Proventier.”

“We konden al rekenen op het Talbot House voor kortstondige opvang voor mensen die geen plek vinden om te overnachten, als de sociale dienst echt geen oplossing vond” – schepen Bryan Vanderhaeghe

Bijzondere setting

“Dit jaar stelden de mensen van het Talbot House voor om onze jaarlijkse kerstmaaltijd bij hen te organiseren, wat voor genodigden een bijzondere setting zal zijn. Ook houdt het Talbot House regelmatig enkele plaatsjes vrij op de activiteiten die ze organiseren voor mensen in armoede, ook tijdens hun kerstactiviteiten”, legt Vanderhaeghe uit. “Dat zijn geen plaatsen die niet verkocht raken, maar specifiek plaatsen die voorbehouden worden voor mensen in begeleiding bij de sociale dienst. Daarnaast konden we ook al rekenen op het Talbot House voor kortstondige opvang voor mensen die geen plek vinden om te overnachten, als onze sociale dienst zelf echt geen oplossing meer vindt. We kunnen dus gerust zeggen dat de sociale dienst een uiterst fijne partner gevonden heeft in Talbot House.”

Talbot House, Gasthuisstraat 43 in Poperinge. © LBR

Volgens Simon Louagie, manager van het Talbot House in de, Gasthuisstraat 43, past de samenwerking volledig binnen de visie waarmee Revd. Philip ‘Tubby’ Clayton 108 jaar geleden Talbot House oprichtte, namelijk een plek waar iedereen welkom is zonder enig onderscheid. “Tubby en zijn team namen op een dag maar liefst 150 Belgische vluchtelingen op in hun Huis”, vertelt Simon.

Pelgrimstocht

“Er werden feestjes georganiseerd voor de lokale kinderen voor de komst van de Sint en met kerstmis. Ook na de oorlog bleef Tubby zich inzetten voor mensen die het financieel moeilijk hadden. Zo organiseerde hij talloze pelgrimstochten naar de Westhoek waarbij hij armere gezinnen de kans gaf om het graf van hun geliefde te bezoeken. In zijn kleine flat in Londen nodigde hij bijna dagelijks tal van gasten uit. Dat konden oude Talbotousians zijn, maar ook bisschoppen, politici en zelfs leden van de koninklijke familie. Met de regelmaat van de klok, of net niet, kwam Tubby te laat op zijn eigen diners. Niet zelden had hij dan een extra gast bij die hij toevallig op straat gevonden had. Aan zijn tafel, was iedereen gelijk en van harte welkom.”

“Op een avond opende een Britse warden de deur voor een dakloze man, afgelost door een politiepatrouille. Hij was net zo welkom als de andere gasten” – Simon Louagie, manager Talbot House

‘Come in my friend’

Vandaag probeert Talbot House de oude waarden van ‘Toc H’ levend te houden door haar steentje bij te dragen waar dat haalbaar is. “Zo verbleven in het verleden al meermaals mensen in noodsituaties bij ons. Ook kerstfeestjes voor vluchtelingen of families die het niet breed hebben behoren sinds vorig jaar weer tot het plan. De samenwerking met de sociale dienst is goed en noodzakelijk, want zij hebben de ervaring en het netwerk. Maar ook alle collega’s en vrijwilligers staan als één man achter deze projecten. Ik zal nooit vergeten hoe Gerald, een Britse warden van 80 jaar, op een avond de deur opende voor een dakloze man, afgelost door een politiepatrouille. ‘Come in my friend’, zei hij en gaf de man een knuffel, een gratis bed en kookte nog op de koop toe. Geen haar op zijn hoofd twijfelde dat deze man net zo welkom was als de andere gasten”, vertelt Simon.