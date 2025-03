Warme en solidaire Ardooise groeten uit Boom

De 16 lopers van het Kom Op Tegen Kanker-team van het Ardooise team Lucrèce zijn goed en wel in Boom aangekomen. Samen met heel wat supporters brengen ze warme groeten aan de vele KOTK-sympathisanten in Boom die daar met hetzelfde motief aanwezig zijn. Via deze weg groeten ze bij de start van de 100 kilometer het thuisfront in Ardooie.

Om van start te gaan met vier viertallen moest er 11.000 euro neergelegd worden. Dankzij de opbrengst van de Urban run leverden team Lucrèce 25.844 solidaire euro’s. Ardooie was dan ook een zeer welgekomen delegatie in een sfeervol Boom. “En dat is aan alle Urban runners te danken”, zegt Rika Depreiter van het team. ( Jm – foto JM)