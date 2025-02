Warme beenhesp ten voordele van verbroedering

De Werkgroep Staden-Staden verwelkomt tijdens het pinksterweekend 2026 opnieuw een delegatie uit het Duitse Staden. De werkgroep organiseert op 23 februari een warme beenhespmaaltijd ten voordele van het verbroederingsweekend. “Sedert meer dan 50 jaar verbroederen de heemkring en de brandweer, nu de brandweerveteranen, met het Duitse Staden”, vertelt Frans Bruneel van de Werkgroep Staden-Staden. “Vorig jaar waren we te gast in Duitsland. In 2026 wordt bij ons verbroederd tijdens het pinksterweekend. We organiseren op zondag 23 februari om 12 uur in het SWOK een warme beenhespmaaltijd ten voordele van het verbroederingsweekend. Kaarten kosten 20 euro.” Meer info: bruneel.frans@skynet.be of 0476 30 15 24. (BCH/foto a-JCR)