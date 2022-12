Warmathon trekt door Brugge

Net als in Sint-Niklaas, Brussel, Mechelen en Leuven kun je vandaag ook in Brugge lopen voor de goede doelen van De Warmste Week, dit jaar in het teken van kansarmoede.

De Warmathon is dus terug in Brugge. Waar vorige edities nog plaats vonden in de rand van de stad, wordt er nu gelopen of gewandeld in de binnenstad. Op ‘t Zand werd door initiatiefnemer VRT een heus Warmathon-dorp opgezert.

Het evenementterrein opende om 13.30 uur en sluit om 21 uur. Je kan er nog lopen of wandelen, in toertjes van zo’n drie kilometer doorheen de binnenstad, tot 20.30 uur. Vanaf ‘t zand loop of wandel je richting het Minnewaterpark om via de binnenstad terug richting centraal Warmathon-dorp en finish te lopen. “Ongeveer 7.300 mensen hebben zich vooraf ingeschreven, maar je kunt je ook nog ter plaatse registreren en zo wordt er wel gemikt op zo’n 10.000 deelnemers”, wist schepen Franky Demon, die zelf al wandelend deelneemt.

“We zijn blij dat heel veel Bruggelingen hun sportkleren aantrekken en hun goed hart laten zien voor dit goede doel”, zegt schepen van Sport Franky Demon. “Hoe meer kilometers ze afmalen, hoe meer geld er ingezameld kan worden in de strijd tegen kansarmoede.”

Enkele bekende deelnemers

Namens het Brugse stadsbestuur liepen ook burgemeester Dirk De fauw en schepen Pieter Marechal (beiden CD&V) enkele rondjes mee. En met minister Hilde Crevits is zelfs de Vlaamse regering vertegenwoordigd. Ambassadeur Stephanie Planckaert en bekende VRT-figuren, zoals zanger en presentator Brahim, zijn aanwezig om je aan te moedigen.

Onder de deelnemers troffen we ook de zussen Lies en Leen Vanhaverbeke aan. Ze liepen elk drie toertjes. “Ik ben lid van een atletiekclub en geef er ook training dus ik loop wel regelmatig. Maar het is de eerste keer dat ik samen met mijn zus deelneem aan een georganiseerde loop”, zegt Leen. “Vorige week heb ik ook de kerstloop meegedaan. Dar stond nog wel iets meer volk langs de kant om je aan te moedigen, maar dit is zeker ook een mooie evenement met bovendien een erg mooi parcours in de Brugse binnenstad.”