Warm welkom voor ruim 160 nieuwe inwoners in Harelbeke

Alle nieuwe inwoners van Harelbeke werden uitgenodigd in cultureel centrum Het Spoor voor een kennismaking met het stadsbestuur, de stadsdiensten en de werking van de stad. Ruim 160 nieuwe inwoners tekenden present. “Het is de bedoeling dat de nieuwe inwoners zich thuis voelen in Harelbeke. Het onthaal is een manier voor ons om hen beter te leren kennen, maar ook omgekeerd. We geven hen alle praktische info over het reilen en zeilen in de stad en per gezin is er een goodiebag voorzien met allerlei handige producten. Er was plaats voor informele ontmoetingen met de mandatarissen tijdens de receptie met een drankje en hapje”, zegt schepen van communicatie Lise-Marie Platteau. (foto LOO)