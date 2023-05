Waregemse Sint-Paulusschool Campus College wil wereldrecord handstand verbreken

Op woensdag 17 mei vindt het Collegefestival plaats in de gelijknamige campus van de Sint-Paulusschool. Dat is een alternatieve lesdag die slechts één keer om de zes jaar wordt georganiseerd. Naast 150 workshops, de ontknoping van ‘The Masked Singer’ en verschillende optredens wil de school woensdag het wereldrecord handstand verbreken. “Met op z’n minst de helft van alle leerlingen hopen we het nieuwe record op 600 te zetten.”

Een twintigtal laatstejaars stelden de afgelopen maanden een boeiend en divers programma samen om zes jaar na de vorige editie opnieuw een onvergetelijke leerlingendag te kunnen voorschotelen aan hun schoolgenoten. Dat doen ze onder het goedkeurend oog en met de medewerking van hoofdcoördinator Eli Baert en leerkrachten Wouter Vanluchene en Carmen Deweer. “Het Collegefestival start met een ganse voormiddag workshops die de leerlingen zelf hebben kunnen kiezen”, vertellen Maxine Deruyck en Noa Gevaert. Tai Chi, beatboxen, circustechnieken, hypnose, bumperball, lasershooten, een podcast of journaal maken, Italiaans leren of een verjaardagstaart maken in een bakkerij, de 1.600 leerlingen hadden maar liefst keuze uit 152 activiteiten.

Special guest

Heel wat hogescholen, universiteiten, muzikanten, kunstenaars, bedrijfsleiders en sporters zakken volgende week woensdag dus af naar Waregem. “Nadien lunchen we samen aan de foodtrucks die op onze festivalsite zullen staan. Daarna barst het muzikale feest volledig los met de ontknoping van ‘The Masked Singer’, een collegeband, dj’s en een slotact met special guest.”

“Het huidige record staat op 399, in 2006 vastgelegd bij de buren in Wevelgem” – hoofdcoördinator Eli Baert

De hoofdact van de alternatieve lesdag vindt ’s ochtends al om 8.20 uur plaats. “We willen het wereldrecord ‘Grootste Simultane Handstand’ verbreken”, zegt hoofdcoördinator Baert. “Het huidige record staat op 399, in 2006 vastgelegd bij de buren in Wevelgem.”

Mooi groepsverhaal

Schrik dus niet als je woensdag plots een hoop tieners omgekeerd in de Stations-, Processie- of Olmstraat ziet staan. “We gebruiken alle muren binnen de school, maar zullen ook de buitengevels nodig hebben. We denken in totaal zo’n 800 meter nodig te hebben om alle deelnemers een plaats te kunnen bieden.” Het doel is om 600 leerlingen simultaan een handstand te laten uitvoeren. “Dat is de helft van onze school. In de LO-lessen werd er alvast hard op geoefend”, weten leerkrachten Vanluchene en Deweer. “Het klinkt ambitieus, maar we willen er een mooi groepsverhaal van maken. De verschillende leeftijden zitten meestal verdeeld over de speelplaatsen en gebouwen, nu proberen we allemaal samen één groot doel te bereiken.”