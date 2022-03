Waregemse leerlingen kleuren massaal voor vrede

Naar jaarlijkse gewoonte nemen honderden Waregemse leerlingen deel aan de Vredesposterwedstrijd van Lions Club Waregem. Net nu klokt de organisatie af op een recordaantal van 600 deelnemers. “Met spijt in het hart moeten we vaststellen dat de tekenwedstrijd niet actueler kan”, klinkt het.

De Vredesposterwedstrijd is een internationale wedstrijd die al sinds 1988 in 75 landen georganiseerd wordt. Vijf jaar geleden startte ook de Waregemse Lions Club, die 42 leden telt en zich maatschappelijk inzet, een lokale competitie. Terwijl vroeger enkel de scholen uit het centrum van Waregem, is de wedstrijd nu opengesteld tot alle Waregemse scholen. De voorbije jaren leverde dat steevast ongeveer 300 Waregemse deelnemers op.

“In totaal nemen dit jaar nu bijna 600 leerlingen uit 18 scholen deel. Dit is veruit het hoogst aantal deelnemende leerlingen”, vertelt voorzitter Jan Maes. Naast alle stedelijke basisscholen nemen ook de vrije basisscholen Keukeldam, Sint-Petrus, Heilig Hart College, Gaverke, Biest-Jager, Nieuwenhove, Desselgem, Duizend+Poot en Beveren-Leie deel. Voorts zijn er nog de basisschool TalentenSprong, leefschool Het Biezebos, de school voor buitengewoon lager onderwijs Zonneburcht en de Stedelijke Kunstacademie van Waregem.

Bijzonder actueel

Elke deelnemende moet drie winnende tekeningen afleveren, die nog en met zaterdag 12 maart te bezichtigen zijn in het bezoekerscentrum HIPPO.WAR op de Gaverbeekhippodroom. Een jury kiest finaal de winnende tekening, waarbij de maker de titel van ‘Ambassadeur van de vrede’ krijgt van de stad Waregem. “Nieuw dit jaar is inderdaad het feit dat alle Waregemse basisscholen meewerken”, zegt schepen van Onderwijs Jo Neirynck (CD&V). “Het spijtige is dat de vredesposter dit jaar niet actueler kan komen door de oorlog in Oekraïne.”

De Waregemse winnaars stromen door naar de wedstrijd voor Oost- en West-Vlaanderen.

“Als ze ook daar doorstoten, kunnen ze nog de nationale en internationale prijs binnenhalen. En misschien hangt er dan binnenkort een Waregemse tekening bij de Verenigde Naties in New York”, besluit Jan Maes van Lions Club. (PNW)