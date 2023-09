Waregems stadsbestuur zoekt beeldmateriaal van brugje in park Baron Casier

Bijna een jaar na de start van de renovatiewerken is het stadspark Baron Casier klaar. Voor de opening is het stadsbestuur op zoek naar feestelijke foto’s van vroeger.

Grootschalige werkzaamheden

De afgelopen maanden vonden er grootschalige werkzaamheden plaats in het stadspark Baron Casier. Onder meer de oevers van de vijvers werden op verschillende plaatsen hersteld. “Ook werden de vijvers geruimd en is het slib afgevoerd. Naast de vijvers zijn bovendien de drie brugjes gerestaureerd of vervangen. Daardoor is het opnieuw mogelijk een historische wandeling doorheen het park te maken”, zegt schepen van Milieu Maria Polfliet (CD&V).

Acht jaar geleden, bij de grote verfraaiing van de paden en de speeltuinen in het park, werden de vijver en de bijhorende bruggetjes bewust achterwege gelaten. Het stadsbestuur wou daarvoor eerst specifieke subsidies aanvragen bij de Vlaamse overheid. Die werden vorig jaar toegekend. Het Agentschap Onroerend Erfgoed kende Waregem een erfgoedpremie van 150.000 euro toe voor de opknapbeurt en de stad verkreeg daarnaast een subsidie van 150.167,53 euro voor de restauratiewerken aan de drie bruggen.

De werken waren broodnodig. De bekendste brug op het eilandje in de vijver, die in het verleden vaak diende als decor voor communie- of huwelijksfoto’s was al sinds 2017 afgesloten om veiligheidsredenen. In november 2020 stortte het sierbruggetje opeens in elkaar. Het stadsbestuur had het raden naar de oorzaak, maar het leek sterk op vandalisme.

Oproep

Nu ze weer in volle glorie te bewonderen zijn, wil het stadsbestuur de bruggetjes en hun historische waarde weer alle eer aandoen. “We doen een warme oproep naar feestelijke foto’s van vroeger. Dat kan gaan over een huwelijk, een communie, een lentefeest, een jubileum, … Voorwaarde is wel dat de foto op het centrale brugje in het park genomen werd”, zegt Polfliet. (PNW)