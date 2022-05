Waregems Harmonieorkest schenkt 2.000 euro aan ‘t Kelderke

Het Waregems Harmonieorkest overhandigde vorige week een cheque van 2.000 euro aan voedselverdeelpunt ’t Kelderke. “We wilden de Oekraïense vluchtelingen in onze regio een hart onder de riem steken”, klinkt het.

Naar goede traditie organiseert het Waregems Harmonieorkest jaarlijks in november, in de week na het ‘Groot Concert’ in cultuurcentrum De Schakel, zijn Sint-Ceciliafeest. Voor veel muziekverenigingen is de feestdag van de patroonheilige an de muziek een belangrijk moment in het werkjaar. “Helaas kon het feest de voorbije twee jaar niet doorgaan, als gevolg van de door iedereen gekende coronabeperkingen”, vertelt voorzitter Jan Vannieuwenhuyse.

Familiedag

“Toen we begin dit jaar ons Lenteconcert op touw aan het zetten waren, hadden we het idee om hieraan een alternatief Sint-Ceciliafeest te koppelen”, gaat de voorzitter verder. Dat werd een familiedag voor alle muzikanten en hun gezin op 1 mei, waarbij ook de trouwe muzikanten gehuldigd werden.

“De kleine bijdrage die iedereen betaalde voor het feest, besloten we integraal te schenken aan de hulp voor de Oekraïense mensen die momenteel in onze regio verblijven.”

Uiteindelijk leverde de actie 2.000 euro op. ‘We kozen voor voedselverdeelpunt ’t Kelderke in Waregem, omdat we persoonlijke banden hebben met enkele medewerkers, waardoor alles snel en praktisch geregeld kon worden”, vervolgt Vannieuwenhuyse, die de cheque vorige week samen met enkele bestuursleden overhandigde aan de hulporganisatie. ’t Kelderke zal met de steun extra voeding aankopen. (PNW)