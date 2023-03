Waregems ereburger Ann Demeulemeester zet zichzelf nog maar eens op de kaart tijdens Oscar-feestje

Het modelabel van ontwerpster Ann Demeulemeester, met roots in Kortrijk, mocht het kleed maken voor actrice Hunter Schafer tijdens een Oscar-feestje.

Het bekende magazine Vanity Fair organiseert elke Oscars een feestje waar de beau monde van Hollywood al eens graag uitpakt. Zo ook Hunter Schafer, een veelbelovende actrice die al te zien was in de bejubelde reeks Euphoria en straks in een spin-off van The Hunger Games. Als transvrouw breekt ze regelmatig een lans voor andere transpersonen. Zelf ging ze in transitie tien jaar geleden. Vandaag is ze 24 jaar.

Van Kanye tot Zendaya

Op het feest had iedereen het over haar outfit, dat het meest gedurfde van de avond was. Schafer droeg een lange rok en bovenaan enkel een grote witte veer, bevestigd aan witte tape. De weinig verhullende outfit sprong meteen in het oog. Ook qua accessoires en make-up werd voor een minimalistische look gekozen. Ze werd gestyled door de modestylist Law Roach, die ontdekt werd door Kanye West en later furore maakte door actrice Zendaya te stylen. Ook zij is te zien in Euphoria.

De look met de veer duikt op in de herfst/winter 2023-collectie van Ludovic de Saint Sernin, ontwerper voor Ann Demeulemeester.

Ann Demeulemeester tijdens een modedéfilé tien jaar geleden in Parijs, kort voor ze de modewereld vaarwel zei. © AFP

Ann Demeulemeester draait al mee sinds de jaren 80, toen nog als lid van de befaamde Antwerpse Zes. In 2014 besloot ze de modewereld vaarwel te zeggen, al bleef ze ontwerpen maar dan voor het Belgisch designmerk Serax. Haar label werd in 2020 overgenomen door de Italiaan Claudio Antonioli.

Geboren perfectionist

Demeulemeester is geboren in Kortrijk en ereburger van Waregem, waar ze opgroeide. In De Krant van West-Vlaanderen vertelde ze vorig jaar nog over haar West-Vlaamse roots, toen ze een Henry Van de Velde Lifetime Achievement Award kreeg. “Ik ben een geboren perfectionist, maar het heeft ook deels met mijn opvoeding te maken. Mijn ouders hebben mij geleerd dat je de talenten die je krijgt moet benutten. Ik mocht studeren wat ik wou, zolang ik er maar voor de volle honderd procent voor ging. Dat was voor mij een extra stimulans om mij te bewijzen. Die werkethiek is wellicht eigen aan mijn West-Vlaamse aard. Hard werken, je werk zo goed mogelijk doen en met de voeten op de grond blijven, zijn zaken die ik herken in mezelf, maar ook in de West-Vlaamse bedrijven waar ik ooit mee samengewerkt heb. Patrick en ik komen allebei uit Waregem, waarvan ik mij trotse ereburger mag noemen. Ondank het feit dat we het grootste deel van ons leven in de provincie Antwerpen wonen, hebben we nog altijd voeling met onze West-Vlaamse roots, we schakelen zelfs onbewust naar het West-Vlaams over wanneer we met z’n tweeën zijn.”

Het is overigens niet de eerste keer dat een West-Vlaamse ontwerper in het oog springt. Vorig jaar mocht Bruggeling Glenn Martens de jurk ontwerpen van Jada Pinkett Smith, de vrouw van Will Smith.