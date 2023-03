Waregemnaar Matthis (21) kroont zich tot wereldkampioen diplomatie

Het Belgische team MUN Society Belgium heeft voor de tiende keer het officieuze wereldkampioenschap diplomatie voor studenten gewonnen. In het team zat ook de 21-jarige Waregemnaar, Matthis Christiaens.

Het wereldkampioenschap diplomatie voor studenten wordt al 31 jaar georganiseerd door de Amerikaanse Harvard University. Meer dan 3.000 studenten over de hele wereld bliezen ervoor verzamelen in Parijs, waar ze een week debatteerden over actuele problemen die ook bij de Verenigde Naties op tafel liggen. Onder hen ook MUN Society Belgium, een team van negentien Belgische studenten afkomstig van verschillende Belgische universiteiten.

Onder hen ook Waregemnaar Matthis Christiaens, die handelsingenieur studeert aan de Universiteit van Gent. “Ik vertegenwoordigde Guatemala in de Wereldgezondheidsorganisatie over hoe de toegang tot water verbeterd kan worden in sloppenwijken”, vertelt hij. “Een uitdagend onderwerp in een commissie waarin meer dan 50 studenten vier dagen lang elkaar moesten overtuigen om een consensus te vinden door het standpunt van hun respectievelijke landen te verdedigen. Het vinden van oplossingen en initiatieven is uitdagend, maar deze ideeën op een duidelijke manier uitlijnen, in samenwerking met anderen, is waar diplomatie voor staat en wat deze ervaring zo uniek maakt.”

Op het einde van de wedstrijd werd MSB uitgeroepen tot winnaar. “We wisten ons te onderscheiden tussen meer dan honderd teams, met studenten afkomstig van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld, zoals Yale en Princeton in de Verenigde Staten en Oxford en London School of Economics (LSE) in het Verenigd Koninkrijk. Deze tiende overwinning is een unicum in de geschiedenis van Harvard WorldMUN. “Ons geheim? Een gevarieerde mix van studenten komende uit zowel verschillende studierichtingen als uiteenlopende delen van het land die allemaal evenzeer gemotiveerd zijn om te bewijzen dat Belgen ’s werelds beste diplomaten zijn.” (GDW)