Waregemnaar Fred Verhaeghe is expert in de bloemsierkunst

Fred Verhaeghe uit Waregem weet alles van bloemsierkunst. Hij werd op 30 december 60 jaar, dé gelegenheid om eens naar zijn vele ervaringen te polsen. Veel belangrijke plaatsen en beurzen in binnen- en buitenland zijn hem niet vreemd, want daar zorgde hij met zijn leerlingen van PTI Kortrijk voor bebloemingen, maar er is zoveel meer!

“Mijn 60ste verjaardag is wel een beetje dubbel”, begint Fred. Zijn echtgenote Hadewyck De Volder lijdt al zeven jaar aan MSA, een zeldzame neurologische aandoening waarbij zeer specifieke hersenen die de motoriek bepalen afsterven.

Fred zou Fred niet zijn als hij zich niet al jaren inzet om MSA op de kaart te zetten. Drie jaar aan een stuk verkocht hij bloemenruikers en in 2020 ‘Hello Fred Boxen’, waarvoor hij met 20.000 snijbloemen werkte. Hij kon 16.860 euro uitreiken aan MSA-AMS.be voor bekendmaking van en onderzoek naar deze weinig gekende ziekte. “Ik wil me inzetten om MSA op de kaart te zetten.”

Bloemsierkunst

Bloemen en tuinbouw zijn de rode draad door Freds leven. “Ik kreeg de liefde voor het ‘hovenieren’ te pakken toen ik bijna 12 jaar was en mijn vader – die al weduwnaar was – een motoculteur kocht. Ik mocht sparretjes planten op het stukje land van mijn vader. Als unicum in Waregem – daar ging je na het zesde leerjaar ofwel naar het VTI ofwel naar het college – trok ik naar de Tuinbouwschool in Kortrijk. Mijn vader Georges – ook een gekend figuur in Waregem – had 40 jaar een winkel van vogels, vissen, zaden en bloemen, dus zat het ook wel een beetje in de genen”, geeft Fred toe.

We mochten al bebloemingen voorzien voor het koningshuis

Na zijn zes jaar tuinbouwschool studeerde Fred verder voor Tuin- en Landschapsarchitect in Melle. “Het was nooit mijn bedoeling om in het onderwijs te stappen, maar na drie keer dat ze me van de Tuinbouwschool in Kortrijk kwamen vragen gaf ik toe. Hij was eerst praktijkleerkracht en werd na de fusie met het PTI in 1999 ingeschakeld in de richting Bloemsierkunst, waar hij nu samen met Emma Deweer de drijvende kracht is.

Bebloemingen

De Provincie West-Vlaanderen zorgde ervoor dat we veel bebloemingen konden doen in onder meer het Provinciaal Hof en de Ambtswoning van de Gouverneur. Er ging een wereld open voor onze leerlingen!”

Er volgden bebloemingen bij de blijde intrede van Prins Filip en Mathilde, toen ze in 1999 bekendmaakten dat ze zouden trouwen, de Gentse Floraliën, Euroflora in Genua, het bezoek van Koning Albert aan het PTI in Kortrijk ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de school en de 50ste verjaardag van prins Filip in 2010. Daarnaast versierden ze het Federaal Parlement ter gelegenheid van Koningsdag in 2012, was er de eedaflegging van Koning Filip op 21 juli 2013, het bezoek van het nieuwe koningspaar in de Provincie West-Vlaanderen in oktober 2013, het bezoek in het provinciaal Hof van Xi Jinging aan Brugge in 2014, jaarlijks de Amaryllissen in het kasteel van Beloeil en het staatsbezoek van de koning en de koningin van Jordanië aan Brugge in 2016. Met al deze projecten willen we de richting Bloemsierkunst op de kaart zetten”, stelt Fred.

Willy en Marie-Jeanne

Tussendoor zit Fred al meer dan 28 jaar in het bestuur van de Waterhoek in Waregem, waar hij in 1993 kwam wonen en waar een sterke wijkwerking is. Hij geeft soms les in bloemschikken en helpt ook nog verbouwen of in de tuin werken bij zijn vier kinderen. Fred en Hadewijck hebben ook zeven kleinkinderen. Hij is een manusje-van-alles en zit er niet mee in om de micro vast te pakken bij evenementen of vieringen.

Fred is naast zijn werk in PTI Kortrijk ook zelfstandige in bijberoep en doet vooral totaalversieringen voor onder meer huwelijken en uitvaarten. Zo verzorgde hij de bloemen bij het huwelijk van Willy Naessens en Marie-Jeanne. Ook voor Waregem Koerse zijn verschillende hoeden van Freds hand. “Bloemen horen bij het leven, van bij de geboorte tot het afscheid”, besluit Fred met wijze woorden.