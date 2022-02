Waregem1 was even Radio WarMegem: twee dagen live radio vanop de Markt

Waregem1 kijkt terug op twee warme radiodagen: samen met stad Waregem werd er live uitgezonden vanop de markt. Verschillende inwoners brachten er hun verhaal met een gepaste muziekkeuze. Luisteraars konden bovendien via de website van de stad ook een plaat met hun verhaal aanvragen.

Waregem is twee weken lang omgedoopt tot WarMegem, met een selfiewandeling, hartjesspeurtocht en een omgetoverd zwembad. Er worden nog tot eind deze week activiteiten in het kader van warmte, liefde en vriendschap georganiseerd.

Vrijdag 11 en zaterdag 12 februari kwam daar nog een lange radiouitzending bij: Waregem1 werd twee dagen omgedoopt tot ‘Radio WarMegem’. De mobiele studio stond op het Ceremonieplein aan de kerk. De zender kreeg geregeld gasten over de vloer en mensen kwamen ook spontaan even binnenkijken of er hun verhaal brengen.

“We hebben twee dagen lang acht uur live radio gemaakt, en de respons was enorm,” zegt voorzitter Ludo Daelman. “Opvallend meer mensen luisterden ook via stream, blijkt uit onze cijfers.”

Nieuws en verhalen

“Dit heeft ons imago als radiozender van en voor Waregem en de brede regio nog maar eens benadrukt,” zegt hoofdredacteur Jeroen Vercruysse. “Niet alleen voor het nieuws uit Waregem en Deerlijk, maar ook voor mooie verhalen zit je goed bij ons. We werken ondertussen aan twee reportagereeksen die we straks gaan uitzenden, maar die we ook op andere kanalen zullen aanbieden.”

De uitzendingen gebeurden met de mobiele radiostudio van Waregem1.”We gebruiken die ook voor live-uitzendingen bij onze andere bevriende zenders, Vlaamse Ardennen1 en Radio Media,” zegt Ludo Daelman. “Daarmee komen we graag naar buiten tot bij onze luisteraars. Radiozenders die ook op locatie willen uitzenden, en willen uitpakken met een professionele mobiele studio, helpen we graag uit de nood met onze mobiele studio.”